Глава МЗС Франції закликала Китай вплинути на Росію щодо війни з Україною

Катрін Колонна підкреслила, що Китай грає значущу роль у переконанні Росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права

У ході телефонної бесіди між міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною та китайським колегою Ваном І, було відзначено вплив Пекіна на Москву. МЗС Франції закликала переконати РФ дотримуватися міжнародного права, та припинити широкомасштабну військову агресію проти України. Про це повідомляє МЗС Франції.

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У відомостях, оприлюднених французьким МЗС, зазначено, що Катрін Колонна підкреслила, що Китай грає значущу роль у переконанні Росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права.

Також Колонна наголосила на важливості продовження зусиль щодо подолання наслідків російської агресії, зокрема, для світової продовольчої безпеки.

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У МЗС Франції повідомили, що співрозмовники привітали пожвавлення двосторонніх зустрічей та бесід, відзначивши «важливість продовження цієї позитивної динаміки». Крім того, було підтверджено намір продовжувати тісний діалог по всіх питаннях.

Нагадаємо, Китай починає змінювати підхід до зв'язків з Росією і висловлює готовність розглянути план мирного врегулювання, що включає вимогу про повне виведення російських військ.

У березні, після того, як Пекін опублікував свій мирний план (що не передбачає виведення російських військ з окупованих територій), мова в ООН звучала зовсім інакше: в ній він звинуватив США в «росіяфобії». Тепер же Ген закликав до проведення мирних переговорів з метою «швидшого припинення вогню та політичного рішення».