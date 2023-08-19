Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Франції закликала Китай вплинути на Росію щодо війни з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Франції закликала Китай вплинути на Росію щодо війни з Україною
Глава МЗС Франції Катрін Колонна
фото з відкритих джерел

Катрін Колонна підкреслила, що Китай грає значущу роль у переконанні Росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права

У ході телефонної бесіди між міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною та китайським колегою Ваном І, було відзначено вплив Пекіна на Москву. МЗС Франції закликала переконати РФ дотримуватися міжнародного права, та припинити широкомасштабну військову агресію проти України. Про це повідомляє МЗС Франції.

У відомостях, оприлюднених французьким МЗС, зазначено, що Катрін Колонна підкреслила, що Китай грає значущу роль у переконанні Росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права.

Також Колонна наголосила на важливості продовження зусиль щодо подолання наслідків російської агресії, зокрема, для світової продовольчої безпеки.

У МЗС Франції повідомили, що співрозмовники привітали пожвавлення двосторонніх зустрічей та бесід, відзначивши «важливість продовження цієї позитивної динаміки». Крім того, було підтверджено намір продовжувати тісний діалог по всіх питаннях.

Нагадаємо, Китай починає змінювати підхід до зв'язків з Росією і висловлює готовність розглянути план мирного врегулювання, що включає вимогу про повне виведення російських військ. 

У березні, після того, як Пекін опублікував свій мирний план (що не передбачає виведення російських військ з окупованих територій), мова в ООН звучала зовсім інакше: в ній він звинуватив США в «росіяфобії». Тепер же Ген закликав до проведення мирних переговорів з метою «швидшого припинення вогню та політичного рішення».

Теги: росія війна Китай Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Російський диктатор самочинно наділив себе правом напасти на Україну, знищувати українські міста, а потім побудувавши там декілька будинків, заявляти, що все це його»
Що робити з «новим» російським населенням в Україні?
9 серпня, 06:51
Україна контролює 20% світових запасів титану
Чому Україна продає титан до Росії?
8 серпня, 13:24
ЗСУ використовують західні високоточні ракетно-артилерійські системи
ЗСУ розкрили секрет успіху ракетних військ та артилерії
22 липня, 08:18
Держдеп США
Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки
31 липня, 23:46
У «бронзовому» поєдинку Україна протистоятиме команді, що програє в іншому півфіналі між Південною Кореєю та Угорщиною
Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
30 липня, 14:30
Останнім часом почастішали атаки безпілотників на Москву
Міноборони РФ заявило про збиття безпілотника у Підмосков'ї
28 липня, 07:33
Зеленський зустрівся із очільником Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом у травні
Україна робить ще один дипломатичний крок, щоб послабити Росію – The New York Times
5 серпня, 15:09
Ракети Himars потужно вдарили по окупантах на Джарилгачі (відео)
Ракети Himars потужно вдарили по окупантах на Джарилгачі (відео)
1 серпня, 18:21
Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам
США попросили Іран зупинити постачання безпілотників до Росії – FT
16 серпня, 11:44

Політика

Глава МЗС Франції закликала Китай вплинути на Росію щодо війни з Україною
Глава МЗС Франції закликала Китай вплинути на Росію щодо війни з Україною
Болгарія не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі
Болгарія не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі
США назвали втрати України і Росії у війні
США назвали втрати України і Росії у війні
Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ
Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ
Зернові домовленості: Румунія готова здійснювати транзит 60% українського збіжжя
Зернові домовленості: Румунія готова здійснювати транзит 60% українського збіжжя
Колишній канцлер Австрії спіймався на брехні щодо зв'язків із Росією
Колишній канцлер Австрії спіймався на брехні щодо зв'язків із Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Зброя для України. До чого тут Китай?
17K
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
16K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
12K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
12K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
12K
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%

Новини

19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
17 серпня, 15:10

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту