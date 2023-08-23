Зеленський показав особливий стяг, який розписали воїни (відео)

На стягу – особливі слова й підписи, залишені воїнами

Сьогодні 23 серпня, у День Державного прапора, президент України Володимир Зеленський здійснив церемонію підняття особливого стягу – з підписами українських воїнів. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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«Сьогодні – особливий День Державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор.

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Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, щорічно 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. Це свято було встановлено указом президента України від 23 серпня 2004 року