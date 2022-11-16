Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 

Варшава перед прийняттям рішення буде радитися з Вашингтоном

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території. Він заявив, що перед цим Варшава має порадитися з Вашингтоном. Про це повідомляє The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що і Польща, і США повинні домовитися, перш ніж Україна зможе взяти участь у розслідуванні ракетного удару по Пшеводову, про який вимагає українська сторона», – пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, вчора під час масованої ракетної атаки РФ на Україну в селі Пшеводув у Польщі впала ракета, через що загинули двоє людей. Вже сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність доказів того, що ракета була випущена російськими військовими і припустив, що вона могла належати українській ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Після чого Україна попросила невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України для спільного розслідування подій.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Також прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами