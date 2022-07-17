Проводжали батька на фронт: у жахливій ДТП на Буковині загинув військовий та його сім'я

Лише кілька днів захисник пробув з рідними вдома і знову його споряджали на війну

На автодорозі Н-03 сполученням Житомир-Чернівці біля урочища «Чотири Корчми» трапилася моторошна ДТП, в якій загинув військовий та його родина.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік повернувся з фронту, встиг побути декілька днів вдома і знову мав йти воювати. Його проводжала сім'я, яка загинула в аварії разом з ним.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, страшна аварія сталася у суботу, 16 липня.

Попередньо встановили, що 79-річний львів'янин, керуючи автомобілем «Форд Транзит», зіткнувся із автомобілем «Шкода Фаворит» під керуванням 19-річного жителя села с. Рухотин. Внаслідок аварії загинули пасажири автомобіля «Шкода Фаворит» – жителі села Клішківці: 44-річний чоловік, 40-річна жінка, 17-річна дівчина та 21-річний хлопець.

У поліції зауважили, що відомості про факт дорожньо-транспортної пригоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як пише Чернівецький промінь, загиблими виявилися військовий та його родина. Чоловіки були з села Клішківці. Загиблому воїну Вадиму Коростюку було 44 роки, його дружині – 40. Їхній дочці 17 років, а сину – 21 рік. Водії обох машин, з якими сталася аварія, перебувають в лікарні.

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини ДТП.

Нагадаємо, у Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста.

Після того, як чоловік подмухав у драгер, прилад «показав у небо» – кількість проміле в крові 37-річного чоловіка перевищував ліміт алкотестера.