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    Відео

    Не вписалася в поворот і обійняла дерево: У Києві сталося ДТП (відео)

    В столиці дівчина за кермом автомобіля врізалася в дерево - Не вписалася в поворот і обійняла дерево: У Києві сталося ДТП (відео)
    В столиці дівчина за кермом автомобіля врізалася в дерево
    фото: Реальний Київ

    Постраждалих та загиблих внаслідок ДТП немає

    У Києві, на проспекті Правди, сталася аварія. Про це повідомляє «Реальний Київ».

    За інформацією видання, дівчина «не вписалася в поворот і обійняла дерево».

    Наразі на місці аварії працюють правоохоронці.

    Постраждалих та загиблих внаслідок ДТП немає.

    Нагадаємо, у Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста.

    Після того, як чоловік подмухав у драгер, прилад «показав у небо» – кількість проміле в крові 37-річного чоловіка перевищував ліміт алкотестера.

    Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

    Також 5 липня, у Києві на перехресті вулиць Братської та Андріївської сталася дорожньо-транспортна аварія за участі двох легковиків.

    Попередньо, водій авто Ford не надав перевагу в русі автомобілю Renault, який їхав головною дорогою, внаслідок чого і сталося зіткнення.

    Теги: ДТП Київ Україна
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    Не вписалася в поворот і обійняла дерево: У Києві сталося ДТП (відео)