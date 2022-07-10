Не вписалася в поворот і обійняла дерево: У Києві сталося ДТП (відео)

В столиці дівчина за кермом автомобіля врізалася в дерево

Постраждалих та загиблих внаслідок ДТП немає

У Києві, на проспекті Правди, сталася аварія. Про це повідомляє «Реальний Київ».

За інформацією видання, дівчина «не вписалася в поворот і обійняла дерево».

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці.

Постраждалих та загиблих внаслідок ДТП немає.

Нагадаємо, у Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста.

Після того, як чоловік подмухав у драгер, прилад «показав у небо» – кількість проміле в крові 37-річного чоловіка перевищував ліміт алкотестера.

Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

Також 5 липня, у Києві на перехресті вулиць Братської та Андріївської сталася дорожньо-транспортна аварія за участі двох легковиків.

Попередньо, водій авто Ford не надав перевагу в русі автомобілю Renault, який їхав головною дорогою, внаслідок чого і сталося зіткнення.