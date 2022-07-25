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  4. Розбив 5 машин: у Рівному порушник тікав від поліції та спичинив ДТП
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    Кримінал

    Розбив 5 машин: у Рівному порушник тікав від поліції та спичинив ДТП

    У Рівному водій поки втікав від поліції розтрощив п'ять автівок - Розбив 5 машин: у Рівному порушник тікав від поліції та спичинив ДТП
    У Рівному водій поки втікав від поліції розтрощив п'ять автівок
    фото: Нацполіція

    Водій врізався в поліцейський автомобіль Skoda Rapid

    У Рівненській області поліція намагалася затримати місцевого жителя на автомобілі. Під час погоні той розбив п'ять машин, у тому числі службові. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

    Повідомляється, що вранці мешканка села Буща Рівненського району звернулася в поліцію у зв'язку з тим, що чоловік погрожував спалити її будинок, поводився агресивно і неадекватно. Наряд виявив його на Skoda Octavia в селі Озерко, але він проігнорував вимогу зупинитися, як і в іншому сусідньому селі.

    «На зупинку транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. При спробі заблокувати рух Skoda Octavia в Рівному, його водій спочатку допустив бокове зіткнення зі службовим авто Renault Duster, а потім, не зупиняючись, з Mitsubishi Outlander, що стояв на дорозі з включеними проблисковими маячками», – йдеться в повідомленні.

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    Розбив 5 машин: у Рівному порушник тікав від поліції та спичинив ДТП
    Розбив 5 машин: у Рівному порушник тікав від поліції та спичинив ДТП
    Розбив 5 машин: у Рівному порушник тікав від поліції та спичинив ДТП

    Потім водій врізався в поліцейський автомобіль Skoda Rapid, після чого його вдалося зупинити. В результаті ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції.

    «Водій автомобіля Skoda, яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався і згідно огляду приладом «Драгер» був тверезий», – зазначили в поліції.

    Пояснити свою поведінку затриманий не зміг. Йому призначать судово-психіатричну експертизу.

    Нагадаємо, 20 липня у столиці патрульні поліцейські затримали нетверезого прихильника «русского міра», який скоїв дорожньо-транспортну пригоду і поїхав з місця аварії. Під час затримання чоловік погрожував патрульним росіянами, які прийдуть і «наведуть лад».

    Також у Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста. Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Розбив 5 машин: у Рівному порушник тікав від поліції та спичинив ДТП