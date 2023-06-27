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Український посол має з'явитися до МЗС Ізраїлю на розмову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Український посол має з'явитися до МЗС Ізраїлю на розмову
Планується зустріч Корнійчука з Алізою Бен Нун – очільницею Управління зі стратегічних питань МЗС Ізраїлю
Фото: Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

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Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ країни на розмову. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю на зустріч 3 липня через його нещодавню критику політики Ізраїлю, підтвердили у вівторок уранці в МЗС Ізраїлю.

Планується зустріч Корнійчука з Алізою Бен Нун – очільницею Управління зі стратегічних питань МЗС Ізраїлю.

Як повідомлялося, посольство України в Ізраїлі закликало ізраїльський уряд змінити свою позицію щодо РФ та підтримати Україну оборонними засобами у боротьбі з агресором. У дипломатичному представництві кажуть, що «всі суперечливі висловлювання Беньяміна Нетаньягу були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо забезпечення захисних заходів України останні півтора роки».

Нагадаємо, Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном. Нетаньягу зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль відпочатку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України. 

 

Теги: Ізраїль посол посольство зброя війна

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