Український посол має з'явитися до МЗС Ізраїлю на розмову

Офіційний Київ заявив, що Тель-Авів обрав шлях тісної співпраці з Москвою

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ країни на розмову. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю на зустріч 3 липня через його нещодавню критику політики Ізраїлю, підтвердили у вівторок уранці в МЗС Ізраїлю.

Планується зустріч Корнійчука з Алізою Бен Нун – очільницею Управління зі стратегічних питань МЗС Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, посольство України в Ізраїлі закликало ізраїльський уряд змінити свою позицію щодо РФ та підтримати Україну оборонними засобами у боротьбі з агресором. У дипломатичному представництві кажуть, що «всі суперечливі висловлювання Беньяміна Нетаньягу були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо забезпечення захисних заходів України останні півтора роки».

Нагадаємо, Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном. Нетаньягу зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль відпочатку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України.