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ЗСУ потужно накрили вогнем ворога на Таврійському напрямку: втрати окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ потужно накрили вогнем ворога на Таврійському напрямку: втрати окупантів
Українські воїни за добу знищили та пошкодили 47 одиниць військової техніки противника
фото ілюстративне

Сили оборони за добу знищили шість місць зберігання боєприпасів ворога 

На Таврійському напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Збройних сил України протягом доби виконали 1298 вогневих завдань. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж дві роти. Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, окупанти втратили три танки, дев'ять одиниць БМП, два БпЛА «Орлан-10», два БпЛА Zala, БпЛА Supercam, чотири самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація», БМ-21 «Град», дві гаубиці 2А65 «Мста-Б», дві гаубиці 2С19 «Мста-С», зенітний ракетний комплекс «С-300», зенітний ракетний комплекс «Бук», РЕБ «Поле-21».

Також було знищено шість місць зберігання боєприпасів ворога.

Нагадаємо, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

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