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Окупанти вдарили по лікарні в Гуляйполю: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по лікарні в Гуляйполю: є загиблі (фото)
Рашисти зруйнували лікарню в Гуляйполі
фото: Андрій Єрмак / Telegram

Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще двоє – поранені

Російські терористи обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка», – йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей – поранені.

Окупанти вдарили по лікарні в Гуляйполю: є загиблі (фото) фото 1

Нагадаємо, вночі окупанти здійснили ракетну атаку на Україну. На Житомирщині загинула жінка.

Нагадаємо, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: Запоріжжя росія окупанти війна

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