Окупанти вдарили по лікарні в Гуляйполю: є загиблі (фото)

Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще двоє – поранені

Російські терористи обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка», – йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей – поранені.

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Нагадаємо, вночі окупанти здійснили ракетну атаку на Україну. На Житомирщині загинула жінка.

Нагадаємо, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.