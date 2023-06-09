Окупанти вдарили по лікарні в Гуляйполю: є загиблі (фото)
Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще двоє – поранені
Російські терористи обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка», – йдеться в повідомленні.
Ще двоє людей – поранені.
Нагадаємо, вночі окупанти здійснили ракетну атаку на Україну. На Житомирщині загинула жінка.
Нагадаємо, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.
Коментарі — 0