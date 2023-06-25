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«Тель-Авів обрав шлях тісної співпраці з Москвою»: посольство України в Ізраїлі зробило заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Тель-Авів обрав шлях тісної співпраці з Москвою»: посольство України в Ізраїлі зробило заяву

Уряд Ізраїлю успішно провів два раунди політичних переговорів високого рівня з МЗС РФ

Київ із сумом зазначає, що Тель-Авів обрав шлях тісної співпраці з Москвою. Про це пише посольство України в Ізраїлі на сторінці у Facebook.

«Свідченням цього є низка суперечливих подій, що відбулися від початку 2023 року разом із майже повною відсутністю гуманітарної допомоги Україні. Серед цих подій варто відзначити візит делегації МЗС в Україну в лютому та низку інтерв'ю прем'єр-міністра ізраїльським ЗМІ, включно з інтерв'ю Jerusalem Post минулого тижня», –ідеться в повідомленні.

У дипломатичному представництві кажуть, що «всі суперечливі висловлювання Беньяміна Нетаньягу були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо забезпечення захисних заходів України останні півтора роки».

«Також уряд Ізраїлю успішно провів два раунди політичних переговорів високого рівня з МЗС РФ. Крім того, досягнуто домовленості про створення ще однієї російської дипломатичної делегації в Єрусалимі. Цій делегації виділили вільну землю і МЗС Ізраїлю визначило це як «політичне досягнення».

Варто також відзначити кричуще нехтування моральними кордонами, продемонстроване багатьма високопоставленими ізраїльськими чиновниками, які взяли участь у дипломатичному прийомі, організованому посольством Росії в Єрусалимі минулої ж доби. Крім того, МЗС Ізраїлю зберігає бурхливе мовчання щодо антисемітизму, який постійно чинять Путін і його народ.

У той час як демократичні країни запроваджують санкції проти РФ та визначають її як державу-терориста, яка щодня чинить воєнні злочини, Ізраїль за останні два роки не санкціонував і не збільшував двосторонню торгівлю з кровожерливим московським режимом», – пише українське посольство.

За інформацією The Jerusalem Post, МЗС Ізраїлю планує викликати посла України Євгена Корнійчука для винесення «дипломатичної догани» після заяви посольства. Офіційно про це поки ніяк не повідомлялося.

Раніше Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні

Нагадаємо, що Кіпр розглядає можливість закупівлі танків Merkava в Ізраїлю, а свої старі хоче передати Україні. 

Теги: Ізраїль санкції путін посольство Facebook

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