«Тель-Авів обрав шлях тісної співпраці з Москвою»: посольство України в Ізраїлі зробило заяву

Уряд Ізраїлю успішно провів два раунди політичних переговорів високого рівня з МЗС РФ

Київ із сумом зазначає, що Тель-Авів обрав шлях тісної співпраці з Москвою. Про це пише посольство України в Ізраїлі на сторінці у Facebook.

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«Свідченням цього є низка суперечливих подій, що відбулися від початку 2023 року разом із майже повною відсутністю гуманітарної допомоги Україні. Серед цих подій варто відзначити візит делегації МЗС в Україну в лютому та низку інтерв'ю прем'єр-міністра ізраїльським ЗМІ, включно з інтерв'ю Jerusalem Post минулого тижня», –ідеться в повідомленні.

У дипломатичному представництві кажуть, що «всі суперечливі висловлювання Беньяміна Нетаньягу були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо забезпечення захисних заходів України останні півтора роки».

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«Також уряд Ізраїлю успішно провів два раунди політичних переговорів високого рівня з МЗС РФ. Крім того, досягнуто домовленості про створення ще однієї російської дипломатичної делегації в Єрусалимі. Цій делегації виділили вільну землю і МЗС Ізраїлю визначило це як «політичне досягнення».

Варто також відзначити кричуще нехтування моральними кордонами, продемонстроване багатьма високопоставленими ізраїльськими чиновниками, які взяли участь у дипломатичному прийомі, організованому посольством Росії в Єрусалимі минулої ж доби. Крім того, МЗС Ізраїлю зберігає бурхливе мовчання щодо антисемітизму, який постійно чинять Путін і його народ.

У той час як демократичні країни запроваджують санкції проти РФ та визначають її як державу-терориста, яка щодня чинить воєнні злочини, Ізраїль за останні два роки не санкціонував і не збільшував двосторонню торгівлю з кровожерливим московським режимом», – пише українське посольство.

За інформацією The Jerusalem Post, МЗС Ізраїлю планує викликати посла України Євгена Корнійчука для винесення «дипломатичної догани» після заяви посольства. Офіційно про це поки ніяк не повідомлялося.

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Раніше Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні.

Нагадаємо, що Кіпр розглядає можливість закупівлі танків Merkava в Ізраїлю, а свої старі хоче передати Україні.