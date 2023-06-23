Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні

Ізраїль побоюється, що передана зброя стане трофеями Росії та Ірану на полі бою

Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю The Jerusalem Post.

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Нетаньягу зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль відпочатку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України.

«У нас тісний військовий «кордон» з Росією. Наші пілоти літають поруч з російськими пілотами в небі Сирії. І я вважаю важливим, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану створити військові позиції на нашому північному кордоні», – зазначив прем’єр-міністр Ізраїлю.

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Друга причина не давати Україні зброю – це побоювання, що воно може стати трофеями росіян на полі бою і після буде передано в руки Ірану, який використає цю зброю проти самого ж Ізраїлю.

«Це не теоретична можливість. Так, власне, і сталося із західними протитанковими засобами, які ми зараз знаходимо біля наших кордонів. Так що ми повинні бути дуже обережні тут», – зазначає прем'єр.

За словами Нетаньягу, з урахуванням вищесказаного, Ізраїль має намір зберігати «збалансований підхід» і проявляти обережність в допомозі Україні.

Зазначимо, що Ізраїль обмежувався в основному гуманітарною допомогою Україні.

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Нагадаємо, що Кіпр розглядає можливість закупівлі танків Merkava в Ізраїля, а свої старі передати Україні.