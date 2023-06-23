Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу наголосив, що країна «проявить обережність», допомагаючи Україні
фото з відкритих джерел

Ізраїль побоюється, що передана зброя стане трофеями Росії та Ірану на полі бою

Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю The Jerusalem Post.

Нетаньягу зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль відпочатку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України. 

«У нас тісний військовий «кордон» з Росією. Наші пілоти літають поруч з російськими пілотами в небі Сирії. І я вважаю важливим, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану створити військові позиції на нашому північному кордоні», – зазначив прем’єр-міністр Ізраїлю.

Друга причина не давати Україні зброю – це побоювання, що воно може стати трофеями росіян на полі бою і після буде передано в руки Ірану, який використає цю зброю проти самого ж Ізраїлю.

«Це не теоретична можливість. Так, власне, і сталося із західними протитанковими засобами, які ми зараз знаходимо біля наших кордонів. Так що ми повинні бути дуже обережні тут», – зазначає прем'єр.

За словами Нетаньягу, з урахуванням вищесказаного, Ізраїль має намір зберігати «збалансований підхід» і проявляти обережність в допомозі Україні. 

Зазначимо, що Ізраїль обмежувався в основному гуманітарною допомогою Україні.

Нагадаємо, що Кіпр розглядає можливість закупівлі танків Merkava в Ізраїля, а свої старі передати Україні

Теги: зброя Ізраїль війна Україна Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Путіна вирішили залучити до кампанії проти Пригожина Кадирова та його абреків?
Ймовірний сценарій початку Громадянської війни в Росії
4 червня, 15:18
Ольга Скабєєва хоче опинитись під владою Китаю?
Китай прийде, порядок наведе? На що розраховує російська пропаганда
13 червня, 17:53
Українська армія продовжує боронити цінності вільного світу
Чи з'явилась «втома від України»? Які настрої у наших партнерів
8 червня, 19:18
За словами білоруського диктатора, війна в Україні розпочалася «задовго до 2014 року»
Лукашенко визнав, що Путін осоромився з війною
1 червня, 13:06
У Віталія Білоножка склалися особливі стосунки з низкою відомих українських артистів
Віталію Білоножку – 70. Легендарний співак святкує день народження
11 червня, 11:52
США переконані, що ракети великої дальності – Atacms – посилять успіх України на полі бою
Росію очікує вражаючий контрнаступ України – американський сенатор
31 травня, 08:19
Путін вдався до нових погроз
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
13 червня, 17:59
У Господарському суді Києва відбулось слухання по суті по справі за позовом УПЦ МП до Національного заповідника
УПЦ МП хоче проводити богослужіння в Лаврі. Суд ухвалив рішення
13 червня, 17:36
Петр Павел заявив, що українська армія має найбільше досвіду, ніж будь-яка армія НАТО
Контрнаступ ЗСУ. Президент Чехії заінтригував заявою
15 червня, 15:08

Політика

НАТО може вступити у війну з РФ. Російський дипломат істерично відреагував
НАТО може вступити у війну з РФ. Російський дипломат істерично відреагував
Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні
Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні
«Сі Цзіньпін – диктатор». Байден зробив заяву стосовно зустрічі із головою КНР
«Сі Цзіньпін – диктатор». Байден зробив заяву стосовно зустрічі із головою КНР
Пентагон заявив, що касетні боєприпаси були б корисними для України проти військ РФ
Пентагон заявив, що касетні боєприпаси були б корисними для України проти військ РФ
Комітет Палати представників схвалив резолюцію надати далекобійні ракети Україні
Комітет Палати представників схвалив резолюцію надати далекобійні ракети Україні
НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico
НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
47K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
38K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
24K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
16K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
12K
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту