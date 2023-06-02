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Білий дім оцінив рівень озброєності України перед контрнаступом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім оцінив рівень озброєності України перед контрнаступом
Джон Кірбі
Фото: AP

Кірбі: «Ми впевнені, що зробили все можливе»

Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. Таку оцінку під час брифінгу дав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом на зараз. Коли вони почнуть (контрнаступ – «Главком»), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу «ми», то маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів», – заявив посадовець.

Він уточнив, що йдеться не лише про надання систем протиповітряної оборони, що зараз є найактуальнішою потребою, але і про забезпечення бронетехнікою, артилерією, боєприпасами, а також проведення військових навчань.

Кірбі наголосив, що з кожним кроком контрнаступу та деокупації територій Україні знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.

«Бойові дії – річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також «динамічно» готові підтримувати їх (українців – «Главком») надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців», – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, США разом із партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16. 

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен очікує, що лідери країн-членів НАТО на саміті у Вільнюсі оголосять про значну допомогу Україні

Як повідомлялося, 31 травня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн дол.

Теги: Україна зброя США контрнаступ

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