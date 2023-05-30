Білорусь розпочала навчання із завдання ракетних ударів

Під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ

У тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом «Іскандер-М»

Білоруські військові сьогодні, 30 травня, розпочали навчання, на яких вони тренуватимуть завдання ракетних ударів. Про це повідомляє міністерство оборони країни.

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«У рамках контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань», – йдеться в повідомленні.

При цьому в міноборони зазначили, що у тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом «Іскандер-М».

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У міністерстві уточнюють, що під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ, а також виконання завдань із підготовки та завдання ракетних ударів.

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