Білорусь розпочала навчання із завдання ракетних ударів
У тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом «Іскандер-М»
Білоруські військові сьогодні, 30 травня, розпочали навчання, на яких вони тренуватимуть завдання ракетних ударів. Про це повідомляє міністерство оборони країни.
«У рамках контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань», – йдеться в повідомленні.
При цьому в міноборони зазначили, що у тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом «Іскандер-М».
У міністерстві уточнюють, що під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ, а також виконання завдань із підготовки та завдання ракетних ударів.
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