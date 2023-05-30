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Білорусь розпочала навчання із завдання ракетних ударів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь розпочала навчання із завдання ракетних ударів
Під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ
фото ілюстративне

У тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом «Іскандер-М»

Білоруські військові сьогодні, 30 травня, розпочали навчання, на яких вони тренуватимуть завдання ракетних ударів. Про це повідомляє міністерство оборони країни.

«У рамках контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань», – йдеться в повідомленні.

При цьому в міноборони зазначили, що у тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом «Іскандер-М».

У міністерстві уточнюють, що під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ, а також виконання завдань із підготовки та завдання ракетних ударів.

Раніше повідомлялося, що Росія скоротила військовий контингент у Білорусі.

А польський генерал закликав готуватися до повстання Білорусі.

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Теги: Білорусь війна військові навчання

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