Головна Світ Політика
search button user button menu button

Український контрнаступ не виправдовує очікувань Заходу – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український контрнаступ не виправдовує очікувань Заходу – CNN
Джерела CNN зберігають позитивний прогноз щодо контрнаступу, оскільки розуміють, що він лише розпочався
фото: Генштаб

Співрозмовники видання стверджують, що операція ЗСУ нібито йде гірше за прогнози «за всіма показниками»

Перший етап українського контрнаступу не виправдовує очікувань країн Заходу. Про це пише CNN з посиланням на двох західних чиновників та високопоставленого військового із США.

Співрозмовники видання стверджують, що операція ЗСУ нібито йде гірше за прогнози «за всіма показниками». Натомість Росія ж, навпаки, продемонструвала більшу ефективність. За словами співрозмовників ЗС РФ добре зміцнили позиції за допомогою мінних загороджень, перед якими українські підрозділи виявилися «вразливими». Також Росія ефективно використовує свою перевагу у повітрі.

Проте джерела CNN зберігають позитивний прогноз щодо контрнаступу, оскільки розуміють, що він лише розпочався. За їхніми словами, точніше оцінити те, що відбувається, можна буде в липні. Згодом ЗСУ вдасться відвоювати свою територію, вважають вони.

Крім того, співрозмовники видання зазначають, що українські війська адаптують свою тактику. Наприклад, вони висаджують штурмові групи з бронетехніки в безпосередній близькості до російських позицій, кажуть джерела. Ймовірно, таким чином вони унеможливлюють удари російської артилерії.

Контрнаступ виявився тяжким випробуванням для обох сторін конфлікту, зазначив один із західних чиновників. За його словами, обидві сторони зазнають великих втрат.

Напередодні проблеми з контрнаступом в інтерв'ю BBC визнав президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що операція йде «повільніше, ніж хотілося б». Однак глава держави закликав не сприймати війну як «голлівудський фільм» і не чекати на швидкі результати.

Зеленський також назвав однією із проблем мінні поля, які Росія встановила на 200 тисяч кв. км української території.

Попередні оцінки українського наступу західними офіційними особами були оптимістичнішими. Зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі висловлювався про перші успіхи операції. Однак і він казав, що втрати будуть високими, а на досягнення цілей піде багато часу.

Ще до початку контрнаступу міністр оборони України Олексій Рєзніков попереджав про завищені очікування від запланованої операції.

«Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі. Більшість людей… чекають на щось грандіозне». За його словами, очікування можуть призвести до «емоційного розчарування».

Збройні сили України розпочали наступальні дії на фронті на початку червня. За цей час військам уже вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях та просунутися у глибину до 7 км, стверджують в українському Міноборони. За оцінкою відомства, звільнена на півдні площа становить 113 кв. км. Представниця Міноборони Ганна Маляр також попереджала про складну ситуацію на сході України, куди Росія стягнула додаткові сили.

Нагадаємо, частина резервів Збройних сил України буде задіяно пізніше. Таким чином основні події контрнаступу ще попереду.

До слова, американські танки Abrams можуть з'явитись на полі бою вже у цьому контрнаступі Збройних сил України.

Теги: війна контрнаступ ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банкова передала Білому Дому дані розвідки про плани росіян
Банкова передала Білому Дому дані розвідки про плани росіян
Вчора, 21:43
Міллі: «Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу»
Генерал Міллі оцінив хід українського контрнаступу
16 червня, 08:23
ЗСУ протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси та район зосередження особового складу противника
Окупанти тікають через успіхи ЗСУ. Зведення Генштабу
12 червня, 19:23
Актор поширив жахливі кадри з України
Зірка «Людей Ікс» Лієв Шрайбер звернувся до світу через потоп на Херсонщині (відео)
12 червня, 14:11
Анджей Дуда, Олаф Шольц та Еммануель Макрон
Шольц і Дуда їдуть до Макрона: говоритимуть про Україну
9 червня, 10:02
Володимир Зеленський наголосив, що в нього є домовленості із партнерами, які допоможуть Україні, якщо Росія знову спробує знищити нашу енергосистему
Зимовому блекауту бути? Зеленський сказав, до чого готуватися українцям
7 червня, 11:57
Сьогодні Росія вкотре заблокувала роботу «зернового коридору»
Росія вигадала причину, чому заблокувала «зерновий коридор»
1 червня, 17:47
Еммануель Макрон закликав західні країни надати Україні більше озброєння
Макрон озвучив свій варіант гарантій безпеки для України
31 травня, 21:54
Консульства повинні вести облік призовників
Чи можуть вручити повістку за кордоном: роз'яснення юриста
29 травня, 14:56

Політика

Друга армія світу виявилася бульбашкою: Пригожин зробив нові зізнання про путінську війну (відео)
Друга армія світу виявилася бульбашкою: Пригожин зробив нові зізнання про путінську війну (відео)
Український контрнаступ не виправдовує очікувань Заходу – CNN
Український контрнаступ не виправдовує очікувань Заходу – CNN
Саакашвілі розповів про найщасливіший день у в'язниці
Саакашвілі розповів про найщасливіший день у в'язниці
Кремль підтвердив: Іран є пособником Росії у війні
Кремль підтвердив: Іран є пособником Росії у війні
Ізраїль різко відповів Росії на звинувачення в підтримці «неонацистів»
Ізраїль різко відповів Росії на звинувачення в підтримці «неонацистів»
«Треба пристрелити». Дуда порівняв РФ із диким звіром
«Треба пристрелити». Дуда порівняв РФ із диким звіром

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
48K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
43K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
27K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
27K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
15K
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту