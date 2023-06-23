Український контрнаступ не виправдовує очікувань Заходу – CNN

Джерела CNN зберігають позитивний прогноз щодо контрнаступу, оскільки розуміють, що він лише розпочався

Співрозмовники видання стверджують, що операція ЗСУ нібито йде гірше за прогнози «за всіма показниками»

Перший етап українського контрнаступу не виправдовує очікувань країн Заходу. Про це пише CNN з посиланням на двох західних чиновників та високопоставленого військового із США.

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Співрозмовники видання стверджують, що операція ЗСУ нібито йде гірше за прогнози «за всіма показниками». Натомість Росія ж, навпаки, продемонструвала більшу ефективність. За словами співрозмовників ЗС РФ добре зміцнили позиції за допомогою мінних загороджень, перед якими українські підрозділи виявилися «вразливими». Також Росія ефективно використовує свою перевагу у повітрі.

Проте джерела CNN зберігають позитивний прогноз щодо контрнаступу, оскільки розуміють, що він лише розпочався. За їхніми словами, точніше оцінити те, що відбувається, можна буде в липні. Згодом ЗСУ вдасться відвоювати свою територію, вважають вони.

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Крім того, співрозмовники видання зазначають, що українські війська адаптують свою тактику. Наприклад, вони висаджують штурмові групи з бронетехніки в безпосередній близькості до російських позицій, кажуть джерела. Ймовірно, таким чином вони унеможливлюють удари російської артилерії.

Контрнаступ виявився тяжким випробуванням для обох сторін конфлікту, зазначив один із західних чиновників. За його словами, обидві сторони зазнають великих втрат.

Напередодні проблеми з контрнаступом в інтерв'ю BBC визнав президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що операція йде «повільніше, ніж хотілося б». Однак глава держави закликав не сприймати війну як «голлівудський фільм» і не чекати на швидкі результати.

Зеленський також назвав однією із проблем мінні поля, які Росія встановила на 200 тисяч кв. км української території.

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Попередні оцінки українського наступу західними офіційними особами були оптимістичнішими. Зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі висловлювався про перші успіхи операції. Однак і він казав, що втрати будуть високими, а на досягнення цілей піде багато часу.

Ще до початку контрнаступу міністр оборони України Олексій Рєзніков попереджав про завищені очікування від запланованої операції.

«Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі. Більшість людей… чекають на щось грандіозне». За його словами, очікування можуть призвести до «емоційного розчарування».

Збройні сили України розпочали наступальні дії на фронті на початку червня. За цей час військам уже вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях та просунутися у глибину до 7 км, стверджують в українському Міноборони. За оцінкою відомства, звільнена на півдні площа становить 113 кв. км. Представниця Міноборони Ганна Маляр також попереджала про складну ситуацію на сході України, куди Росія стягнула додаткові сили.

Нагадаємо, частина резервів Збройних сил України буде задіяно пізніше. Таким чином основні події контрнаступу ще попереду.

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До слова, американські танки Abrams можуть з'явитись на полі бою вже у цьому контрнаступі Збройних сил України.