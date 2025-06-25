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Уряд Швейцарії схвалив угоду щодо відбудови України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд Швейцарії схвалив угоду щодо відбудови України
фото: president.gov.ua

Угода дозволить Швейцарії надавати Україні безповоротну фінансову допомогу для закупівлі товарів та послуг у швейцарських компаній для проєктів з відновлення

Уряд Швейцарії схвалив укладення двосторонньої угоди з Україною щодо співпраці в межах програми відновлення. Цей документ слугуватиме базою для впровадження проєктів підтримки та розвитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду Швейцарії.

Угода буде підписана під час конференції з відновлення України 2025 року, яка відбудеться у Римі. Після підписання Федеральна Рада розпочне процедуру консультацій та подасть відповідне звернення до швейцарського парламенту для ратифікації.

«Відновлення України ставить перед нами величезні виклики. Тому влітку 2024 року Федеральна рада розробила низку заходів для заохочення більшого залучення швейцарського приватного сектору як доповнення до гуманітарної допомоги та звичайних проєктів міжнародного співробітництва в Україні. Наразі робота з приватним сектором обмежується швейцарськими компаніями, які вже працюють в Україні. Для того, щоб швейцарські компанії, які ще не присутні в Україні, могли брати участь у цій роботі, необхідна нова правова база. З цією метою Федеральна Рада схвалила сьогодні цю угоду», – йдеться у заяві.

Угода дозволить Швейцарії надавати Україні безповоротну фінансову допомогу для закупівлі товарів та послуг у швейцарських компаній для проєктів з відновлення. Підтримка надаватиметься насамперед у пріоритетних для України галузях, де вже здійснюється міжнародне співробітництво Швейцарії, а також у тих, де Швейцарія має конкурентні переваги перед іншими країнами.

Раніше Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Його офіційно запустили. Як передає «Главком», про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Теги: Швейцарія Україна будівництво

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