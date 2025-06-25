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Найбільша будівельна компанія Польщі планує прийти в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Найбільша будівельна компанія Польщі планує прийти в Україну
Василь Боднар: Польська сторона володіє значним досвідом підготовки та відстоювання своїх проектів в Брюсселі
фото: glavcom.ua

Посол Василь Боднар: «Польський бізнес може привести гроші з ЄС…»

Найбільша будівельна компанія Польщі «Будімекс» планує прийти в Україну зі своїми інвестиціями, а також залучити кошти ЄС. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Польщі Василь Боднар.

Українські будівельні компанії скаржаться на незавантаженість та не можуть самостійно реалізовувати проєкти відбудови. На думку посла, ймовірною причиною є брак фінансування: «Я думаю, що мова йде про брак коштів, а польський бізнес може привезти гроші з ЄС».

«Польська сторона володіє значним досвідом підготовки та відстоювання своїх проєктів в Брюсселі, важливо, щоб цей досвід перейняли наші представники, оскільки ми – країна кандидат. Надзвичайно важливою і актуальною є тема використання фінансових інструментів ЄС для оборонної промисловості. Це тема набуватиме все більшої актуальності. Уся Європа зараз буде дивитися на те, як правильно використати ці кошти. Наші оборонники можуть запропонувати надзвичайно сучасні рішення, пов’язані з ІТ, дронами, використанням ШІ», – зауважив посол України у Польщі.

Нагадаємо, делегація польського бізнесу та влади на чолі з міністром економіки Кшиштофом Пашиком та уповноваженим зі співпраці з Україною Павелом Ковалем відвідала Київ 13 червня. Метою візиту було обговорення питань відбудови України, а також налагодження практичної співпраці. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Польщі Василь Боднар, зазначивши, що польська сторона бачить значні перспективи в Україні, попри існуючі ризики.

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Теги: Польща Василь Боднар будівництво

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