Орбан: Чотири країни не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО

Політик заявив, що Україні нібито не варто розраховувати на членство в НАТО

Угорський прем'єр стверджує, що Угорщина, США, Туреччина та Словаччина «не хочуть сидіти за одним столом» з президентом України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Сполучені Штати, Туреччина, Словаччина та Угорщина не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі. Про це повідомляє угорське видання Magyar Nemzet, передає «Главком».

За словами Віктора Орбана, представники чотирьох країн «чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, якщо йдеться про НАТО». Орбан заявив, що Україні «немає місця в Альянсі».

Також прем’єр Угорщини стверджує, що Україна нібито не повинна розраховувати на членство в НАТО, і підкреслив, що в національних інтересах Угорщини — не бути частиною жодної спільноти разом з Україною. «Я думаю, що національний інтерес Угорщини полягає в тому, щоб не бути разом з Україною в жодній інтеграційній спільноті. Ні в НАТО, ні в Європейському Союзі», – наголосив він.

Нагадаємо, у нідерландському місті Гаага проходить саміт НАТО. Президент Зеленський вже прибув на саміт.

«Главком» писав, що лідери НАТО готуються до можливого переосмислення президентом США Дональдом Трампом пʼятої статті Північноатлантичного договору, що гарантує взаємну оборону союзників. За словами трьох європейських чиновників, коментарі Трампа викликали занепокоєння і можуть ускладнити саміт НАТО в Гаазі, де очікується підтвердження відданості США трансатлантичним зобов’язанням.

Також «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні, 25 червня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО.