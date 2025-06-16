Як Путін намагається відвернути увагу світу від війни: аналіз ISW

Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів

Пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Зокрема, аналітики нагадують про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години. Трамп тоді повідомив, що основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено «значно менше» часу.

Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи переговори, теж зазначив, що глави держав обговорили насамперед питання військового загострення на Близькому Сході. За його словами, Путін висловив занепокоєння зростанням напруженості в регіоні та запропонував залучити Росію до переговорного процесу для досягнення мирного врегулювання.

«Подібні ініціативи російської сторони можуть бути спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від військової агресії проти України шляхом демонстрації готовності до конструктивної ролі у вирішенні конфліктів на інших напрямках», – додали у звіті.

Нагадаємо, триває 1209-й день повномасштабної війни. Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних і 26 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 38 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1082 дрони-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів.