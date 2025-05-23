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Офіційно: Україна та США запустили Фонд відновлення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Офіційно: Україна та США запустили Фонд відновлення
Свириденко особисто отримала дипломатичну ноту від тимчасової повіреної в справах США в Україні Джулі Девіс
фото: x.com/Svyrydenko_Y

Київ та Вашингтон завершили процедури для старту роботи Фонду відновлення

Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Його офіційно запустили. Як передає «Главком», про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Політикиня розповіла, що останнім кроком стала дипломатична нота від США, яку посадовиця особисто отримала вранці 23 травня від тимчасової повіреної в справах США в Україні Джулі Девіс.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

Станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США. Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю. Тобто баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% – переважають позитивні очікування).

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що угода між Україною та США щодо корисних копалин не має жодного стосунку до можливих переговорів про завершення війни. За її словами, економічне партнерство між двома державами – це окрема ініціатива, яка покликана забезпечити стабільні фінансові надходження в майбутньому, зокрема для відбудови України після завершення бойових дій.

Брюс наголосила, що домовленість про корисні копалини – це довгострокове партнерство, яке триватиме поколіннями, буде мати значення для всіх українців і сприятиме зміцненню національної безпеки України.

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Теги: корисні копалини США Україна

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