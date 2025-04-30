Усик звернувся до Трампа та порадив йому «відкрити очі»

Олександр Усик наголосив, що українські території у жодному разі не треба віддавати РФ

Чемпіон світу в важкій вазі назвав нісенітницею «мирну угоду» Трампа

Український професійний боксер, абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це інформує «Главком» з посиланням на інтерв’ю Усика англійському медійнику Пірсу Моргану.

Ведучий запитав Усика, як він ставиться до ідеї, що в рамках мирної угоди Україна має поступитися частиною територій, які незаконно захопила Російська Федерація. Боксер назвав це нісенітницею.

«У нас є багато запитань. Чому Росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні», – заявив Усик.

Крім того, спортсмен наголосив, що українські території у жодному разі не треба віддавати РФ.

«Це моя територія, територія моєї країни, це мій народ», – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули.

Ймовірно Трамп прагне відкрити потенційні бізнес-угоди на десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні.