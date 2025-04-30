Головна Світ Політика
search button user button menu button

Усик звернувся до Трампа та порадив йому «відкрити очі»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Усик звернувся до Трампа та порадив йому «відкрити очі»
Олександр Усик наголосив, що українські території у жодному разі не треба віддавати РФ
скрін із відео

Чемпіон світу в важкій вазі назвав нісенітницею «мирну угоду» Трампа

Український професійний боксер, абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це інформує «Главком» з посиланням на інтерв’ю Усика англійському медійнику Пірсу Моргану.

Ведучий запитав Усика, як він ставиться до ідеї, що в рамках мирної угоди Україна має поступитися частиною територій, які незаконно захопила Російська Федерація. Боксер назвав це нісенітницею.

«У нас є багато запитань. Чому Росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні», – заявив Усик.

Крім того, спортсмен наголосив, що українські території у жодному разі не треба віддавати РФ.

«Це моя територія, територія моєї країни, це мій народ», – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули.

Ймовірно Трамп прагне відкрити потенційні бізнес-угоди на десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Олександр Усик Україна війна США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
Сьогодні, 06:00
За словами речниці Білого дому, Трамп «усе більше розчаровується в Україні та Росії»
«Трамп хоче повного припинення вогню». Білий дім прокоментував пропозицію Путіна
28 квiтня, 16:48
Китай є вагомим постачальником електроніки до США
США майже повністю залежні від Китаю в імпорті електроніки – Bloomberg
11 квiтня, 07:59
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит
«Весь світ переляканий і схвильований». Бізнесмен пояснив, чим небезпечна митна політика Трампа
8 квiтня, 12:08
Німецький автопром перебуває в очікуванні змін
Німецький автопром не збирається відступати перед митами Трампа
7 квiтня, 13:03
Трамп зауважив, що його не турбують втрати ринку через нові мита
Трамп прокоментував обвал ринків через нові мита
7 квiтня, 06:16
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит
Про мита. Трамп вже не прокрутить фарш назад
5 квiтня, 18:58
Кремль не стурбований погрозою застосування нових санкцій з боку США
Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg
3 квiтня, 20:00
Прихильник Трампа на антимігрантській акції у Техасі
Ласкаво просимо на вихід! Чи загрожує українцям нова міграційна політика США Наші закордоном
31 березня, 10:15

Політика

Усик звернувся до Трампа та порадив йому «відкрити очі»
Усик звернувся до Трампа та порадив йому «відкрити очі»
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
100 днів президентства. Трамп зібрав мітинг у Мічигані
100 днів президентства. Трамп зібрав мітинг у Мічигані
Армії Пакистану та Індії розпочали бойові дії
Армії Пакистану та Індії розпочали бойові дії
Спецпредставник США розкритикував пропозицію Путіна про «триденне перемир’я»
Спецпредставник США розкритикував пропозицію Путіна про «триденне перемир’я»
Суд ЄС заборонив Мальті видавати «золоті паспорти»
Суд ЄС заборонив Мальті видавати «золоті паспорти»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
24K
«Я, син, внук...» Актор Задніпровський розповів, за яким принципом Ступка ділив ролі в театрі Франка
19K
Колишня зірка «Кварталу» Олена Кравець вийшла на сцену Театру Франка: перші оцінки глядачів (фото)
16K
Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики
16K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua