США майже повністю залежні від Китаю в імпорті електроніки – Bloomberg

Понад 99% тостерів, ковдр з підігрівом, понад 90% парасольок, термосів, світлодіодних ламп та гірлянд, що імпортуються до США, надходять з Китаю

Китай є основним постачальником електроніки та деяких інших товарів у США, що може несприятливо вплинути на американських споживачів через введення взаємних мит країнами. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на дані Комісії з міжнародної торгівлі США за 2024 рік, повідомляє «Главком».

Згідно з аналізом агентства, на Китай припадає майже 90% всіх імпортованих в США ігрових приставок, більше 70% смартфонів, а також 66% ноутбуків.

Крім того, Китай повністю забезпечує США вовною борсука та інших тварин, які необхідні для виготовлення пензлів. Також понад 99% тостерів, ковдр з підігрівом, будильників, понад 90% парасольок, термосів, світлодіодних ламп та гірлянд, що імпортуються до США, надходять з Китаю.

Майже повна залежність від товарів, що виробляються в Китаї, означає, що багато американських споживачів і підприємств можуть зіткнутися з серйозними наслідками, зазначає Bloomberg. Особливо чутливою сферою є критично важливі мінерали та рідкісноземельні метали. За інформацією Bloomberg, у 2024 році китайські компанії поставили майже 80% скандію та ітрію в США.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про введення мит на продукцію зі 185 країн і територій. Щодо Китаю американські мита були встановлені на рівні 34%. У відповідь на це влада КНР заявила, що з 10 квітня вводять додаткові мита у розмірі 34% на всю продукцію, що імпортується зі США.

Пізніше Трамп повідомив, що стягуватиме з китайської продукції мита у розмірі 104% доти, доки влада КНР не піде на торговельну угоду зі Сполученими Штатами. У відповідь Китай підвищив ставку мит на американські товари з 34% до 84%. У середу Трамп оголосив про підвищення ввізного мита для Китаю до 125%.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність до зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. «Звичайно, я б з ним зустрівся. Він мій друг, він мені подобається»,– сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливість переговорів із китайським лідером.