Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg
Кремль не стурбований погрозою застосування нових санкцій з боку США
фото: Bloomberg

Росія готова продовжити війну, якщо переговори проваляться

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що президент США Дональд Трамп забезпечить прийнятний для Росії мирний договір з Україною. Водночас РФ готова продовжити війну у разі провальних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Bloomberg.

Агентство зазначає, що Кремль не стурбований погрозою Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в припиненні вогню. Однак Путін розуміє, що Трамп надає йому шанс покласти край війні на найбільш вигідних для нього умовах, і хоче продовжити дипломатію.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що запропоновані США пропозиції та моделі врегулювання війни проти України «не усувають її першопричин». 

До слова, президент США Дональд Трамп роздратований діями Путіна і вважає, що той гальмує процес переговорів про припинення вогню.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду.

Представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальний збиток через американські тарифи для ЄС коштуватиме близько 750 млрд євро
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
Сьогодні, 15:35
Трамп: Нам потрібна Гренландія. Це надзвичайно важливо для міжнародної безпеки
Трамп заявив, що США не можуть обійтися без Гренландії
29 березня, 02:58
Пожежа у Кривому Розі, яка виникла через атаки РФ
Дрони масово атакували Кривий Ріг, глава ЦРУ зробив заяву про Україну: головне за ніч
26 березня, 05:43
«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
18 березня, 07:52
Єврокомісія вирішила навести лад із деякими категоріями біженців
Єврокомісія має намір посилити міграційне законодавство: що зміниться
12 березня, 12:57
Рішення Трампа може ускладнити відносини між двома країнами
Трамп не скасовуватиме мита для Австралії
12 березня, 03:42
Сенатор Джеф Мерклі з українським прапором
Демократи підтримали Україну під час виступу Трампа в Конгресі (відео)
5 березня, 17:28
Лутнік прокоментував мита Трампа для Канади та Мексики
Трамп розгляне можливість послаблення мит для Мексики та Канади – міністр торгівлі
5 березня, 08:00
Зеленський зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого
Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні – Bloomberg
4 березня, 02:21

Політика

Кібератака на партію Туска: влада Польщі заявила про слід Росії та Білорусі
Кібератака на партію Туска: влада Польщі заявила про слід Росії та Білорусі
Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО
Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО
Іран пригрозив знищити американських військових в Індійському океані
Іран пригрозив знищити американських військових в Індійському океані
Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg
Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg
ЗМІ прощаються з США: нові тарифи Трампа змінюють глобальну торгівлю
ЗМІ прощаються з США: нові тарифи Трампа змінюють глобальну торгівлю
США заборонили держслужбовцям у Китаї мати стосунки з місцевими – AP
США заборонили держслужбовцям у Китаї мати стосунки з місцевими – AP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
33K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
28K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
14K
Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко
9296
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua