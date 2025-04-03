Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg

Росія готова продовжити війну, якщо переговори проваляться

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що президент США Дональд Трамп забезпечить прийнятний для Росії мирний договір з Україною. Водночас РФ готова продовжити війну у разі провальних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Bloomberg.

Агентство зазначає, що Кремль не стурбований погрозою Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в припиненні вогню. Однак Путін розуміє, що Трамп надає йому шанс покласти край війні на найбільш вигідних для нього умовах, і хоче продовжити дипломатію.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що запропоновані США пропозиції та моделі врегулювання війни проти України «не усувають її першопричин».

До слова, президент США Дональд Трамп роздратований діями Путіна і вважає, що той гальмує процес переговорів про припинення вогню.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду.

Представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.