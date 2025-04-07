Німецький автопром не збирається відступати перед митами Трампа

Volkswagen оголосив, що в майбутньому клієнти в США мають доплачувати за доставку понад рекомендовану роздрібну ціну – поки невідомо, в якому розмірі

Нові мита, які ввів Дональд Трамп, завдадуть потужного удару по автопромисловості Німеччини та Європи. Однак виробники сподіваються пом'якшити ці втрати та ще якийсь час заробляти на ринку США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Volkswagen оголосив, що в майбутньому клієнти в США мають доплачувати за доставку понад рекомендовану роздрібну ціну – поки невідомо, в якому розмірі. Також усі автомобілі, які прибули до США до дати введення мит, можуть бути продані без додаткових витрат. «Всі автодилери в США знали, що мита Трампа скоро набудуть чинності, тому до кінця березня замовили якнайбільше автомобілів зі «старої Німеччини», – пояснив автоексперт Фердинанд Дуденхеффер.

За його словами, дилери вдаватимуться до наступного трюку: «Наразі можна рекламувати автомобілі за старими цінами – і клієнти сприймуть це як вигідну угоду. Все це має вигляд подарункового бонусу на німецькі машини та додатково стимулює продаж».

Дуденхеффер також вважає, що до того моменту, як американські склади спорожніють, вже будуть ухвалені нові рішення щодо торговельної політики: «Звичайно всі концерни сподіваються на переговорне рішення з ЄС. Тоді Дональд Трамп, по суті, ще й сприятиме зростанню продажів німецьких автомобілів за ці три місяці».

Згідно зі звітом Bloomberg, Mercedes розглядає можливість припинити продаж своїх бюджетних моделей у США. Тоді покупці можуть перейти на більш дорогі моделі, з яких концерн отримає більше прибутку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США.

До слова, тарифи на імпорт автомобілів, які анонсував президент США Дональд Трамп, завдадуть збитків автовиробникам у всьому світі та піднімуть ціни для внутрішніх споживачів. Однак деякі із ситуації все ж вийдуть переможцями, як от мільярдер Ілон Маск.