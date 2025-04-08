«Весь світ переляканий і схвильований». Бізнесмен пояснив, чим небезпечна митна політика Трампа

Експерт зазначає, що мита для Трампа – це інструмент політичного тиску

Світові ринки охопила тривога після підвищення мит у США. Як пояснює міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан, дії Дональда Трампа можуть спричинити масштабні збої у світовій торгівлі та порушити виробничі ланцюги. Про це він зауважив в інтерв'ю Delo.ua, інформує «Главком».

«Трамп хоче відновити американську індустрію, щоб якомога більше американських компаній переносили свої виробництва з-за кордону в США. Свого часу внаслідок глобалізаційних процесів багато американських компаній відкрили виробництва в країнах Південно-Східної Азії, Латинської Америки, скрізь, де була дешева робоча сила. Трамп хоче, щоб все це поверталось в США. Це прямі іноземні інвестиції, це те, що важливо для будь-якої країни», – зауважує Компан.

Бізнесмен звертає увагу й на ще один мотив підвищення мит – бажання збільшити надходження до держбюджету. За його словами, борг США сягнув $36 трлн, і за нинішніх високих ставок його обслуговування обходиться дуже дорого. За словами Компана, нові тарифи можуть стати джерелом додаткових коштів для бюджету.

«Обсяг імпорту, який зараз надходить в США, оцінюється приблизно в $3,3 трлн. Після підвищення митних тарифів середнє значення тарифу складе близько 29%. Тож від $3,3 трлн доларів загального імпорту додаткові бюджетні надходження від митних платежів складуть майже $1 трлн. У випадку додаткових надходжень від митних тарифів Трамп зможе здійснити свою передвиборчу обіцянку – зменшити податки без втрати бюджетних доходів», – пояснює експерт.

Компан додає, що мита для Трампа – це ще й інструмент політичного тиску: «Красномовний приклад використання цього важелю – запровадження підвищених митних тарифів для Канади і Мексики, коли Трамп спочатку анонсував підвищення ставок, потім відклав їх запровадження на умовах згоди цих країн йти на поступки в переговорах».

Експерт також не виключає, що одним із мотивів дій Трампа може бути задоволення власного самолюбства.

Бізнесмен додає, що теоретично дії американського лідера можуть принести користь для країни. За його словами, якщо президенту вдасться реалізувати свої плани, це може позитивно вплинути на економіку США. Проте Компан підкреслює, що деякі фактори не залежать від самого Трампа.

«По-перше, для того, щоб все було добре, торговельні партнери США (а це весь світ) повинні погодитись і прийняти наслідки дій Трампа, відмовившись від будь-яких негативних дій у відповідь. Я не думаю, що саме так і буде. Судячи з наявної вже реакції політичного керівництва Японії, Австралії, Китаю, Євросоюзу, – всі збираються відповісти», – зауважує Компан.

Бізнесмен зазначає, що через зміну структури глобальної торгівлі робота морських портів опинилася під загрозою, що може спричинити логістичний хаос, дефіцит товарів і зростання цін на тлі високої інфляції в США.

«Якщо країни-партнери США запровадять зустрічні мита щодо американської продукції, то багатьом американським компаніям стане важко або й неможливо продавати свою продукцію за кордон. І вони можуть банкрутувати. А це вже – «мінус» для ВВП, втрата робочих місць, податків. І щоб Трампу все задумане вдалося, – такого не має статися», – підкреслює експерт.

Іван Компан зауважує, що на економіку США також впливатимуть дії Федеральної резервної системи, яка в разі нового сплеску інфляції буде змушена утримувати або підвищувати облікову ставку, що стримуватиме економічне зростання.

«Теоретично всі дії Трампа можуть бути на користь американської економіки. Але для цього потрібно, щоб реалізувався цілий ланцюжок подій. Ймовірність же того, що все задумане реалізується, – мізерна. Тому весь світ переляканий і схвильований. А фінансові ринки летять вниз», – підсумовує бізнесмен.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».