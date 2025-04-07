Трамп прокоментував обвал ринків через нові мита

Трамп зауважив, що його не турбують втрати ринку через нові мита

Трамп про нові тарифи: Іноді вам потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити

Президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що не стурбований збитками, які вже знищили трильйони доларів вартості з ринків акцій по всьому світу. «Я не хочу, щоб щось падало. Але іноді вам потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити», – сказав він.

Американський лідер додав, що розмовляв з лідерами Європи та Азії, які сподіваються переконати його знизити тарифи до 50%, які мають набути чинності цього тижня.

«Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов немає, якщо вони не платять нам великі гроші на щорічній основі», – наголосив Трамп.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Раніше Китай вже закликав США негайно скасувати запроваджені президентом Дональдом Трампом мита і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.

Також країни Європейського Союзу наступного тижня планують скоординовано відповісти на тарифи президента США Дональда Трампа. Ймовірно, буде схвалено перший набір цільових контрзаходів на суму до $28 млрд, що охоплюють імпорт «від зубної нитки до діамантів».