Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа
Трамп прагне відновити економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні
Очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули. Про це йдеться у статті Bloomberg, передає «Главком».
Видання проаналізувало понад 300 публічних виступів Трампа з серпня 2024 р. до середини березня та понад 3 000 дописів президента і членів його адміністрації в соцмережах від початку 2025 р. за допомогою великої мовної моделі.
Журналісти знайшли взаємозв’язок між контактами адміністрації Трампа з Путіним і подальшими заявами, які віддзеркалювали позицію Путіна щодо окупації, прагнення Києва вступити до НАТО та легітимності українського президента Володимира Зеленського.
«Трамп мавпує Путіна. Він хоче зблизитися з Путіним», – заявила Фіона Гілл, колишня радниця Білого дому з питань Росії.
Видання зазначає, що Трамп прагне відкрити потенційні бізнес-угоди на десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні.
«Унаслідок цього США робили поступку за поступкою: навіть пропонували визнати Крим російським — вимогу Кремля з 2014 року, яку відхиляли попередні адміністрації, зокрема й перший уряд Трампа. Попри це обіцяна «швидка» мирна угода досі не з’явилася, і Трамп дратується», – пояснюють журналісти.
Проте ще одним доказом, що це взаємовигідно, є російський диктатор теж почав відлунювати заяви Трампа. Зокрема, Путін підтримав претензію Трампа на Гренландію й повторював голослівні заяви про фальсифікації на виборах-2020.
Bloomberg навів кілька прикладів:
- 12 лютого Трамп і Путін говорили телефоном півтори години. Наступного дня Трамп відкинув перспективу членства України в НАТО й заявив, що саме ці прагнення «спричинили війну».
- Через п’ять днів Віткофф зустрівся в Саудівській Аравії з Лавровим. Після цього Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів» і розкритикував воєнний стан.
- Ще через день Трамп повторив тезу путіна про нібито низький рейтинг Зеленського, хоча опитування в Україні показало зростання довіри до 65 %.
- 14 березня Трамп заявив, що «наполегливо попросив» путіна пощадити «оточених» українських військових. Москва швидко відповіла, що полонених було взято «під час боїв». Трамп оголосив, ніби врятував життя українців.
- Після третьої зустрічі Віткоффа з путіним 11 квітня в США знову спливли вимоги Кремля щодо Криму й чотирьох областей.
- 14 квітня Трамп повторив: «Не починають війну з тим, хто у двадцять разів більший».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю журналу The Atlantic, що президент Росії Володимир Путін «буде в порядку» на потенційних мирних переговорах між Росією та Україною. Ця заява пролунала на тлі посилення риторики Трампа щодо Путіна, оскільки він наполягає на негайному припиненні війни.
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