Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа

Трамп прагне відновити економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні

Очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули. Про це йдеться у статті Bloomberg, передає «Главком».

Видання проаналізувало понад 300 публічних виступів Трампа з серпня 2024 р. до середини березня та понад 3 000 дописів президента і членів його адміністрації в соцмережах від початку 2025 р. за допомогою великої мовної моделі.

Журналісти знайшли взаємозв’язок між контактами адміністрації Трампа з Путіним і подальшими заявами, які віддзеркалювали позицію Путіна щодо окупації, прагнення Києва вступити до НАТО та легітимності українського президента Володимира Зеленського.

«Трамп мавпує Путіна. Він хоче зблизитися з Путіним», – заявила Фіона Гілл, колишня радниця Білого дому з питань Росії.

Видання зазначає, що Трамп прагне відкрити потенційні бізнес-угоди на десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні.

«Унаслідок цього США робили поступку за поступкою: навіть пропонували визнати Крим російським — вимогу Кремля з 2014 року, яку відхиляли попередні адміністрації, зокрема й перший уряд Трампа. Попри це обіцяна «швидка» мирна угода досі не з’явилася, і Трамп дратується», – пояснюють журналісти.

Проте ще одним доказом, що це взаємовигідно, є російський диктатор теж почав відлунювати заяви Трампа. Зокрема, Путін підтримав претензію Трампа на Гренландію й повторював голослівні заяви про фальсифікації на виборах-2020.

Bloomberg навів кілька прикладів:

12 лютого Трамп і Путін говорили телефоном півтори години. Наступного дня Трамп відкинув перспективу членства України в НАТО й заявив, що саме ці прагнення «спричинили війну».

Через п’ять днів Віткофф зустрівся в Саудівській Аравії з Лавровим. Після цього Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів» і розкритикував воєнний стан.

Ще через день Трамп повторив тезу путіна про нібито низький рейтинг Зеленського, хоча опитування в Україні показало зростання довіри до 65 %.

14 березня Трамп заявив, що «наполегливо попросив» путіна пощадити «оточених» українських військових. Москва швидко відповіла, що полонених було взято «під час боїв». Трамп оголосив, ніби врятував життя українців.

Після третьої зустрічі Віткоффа з путіним 11 квітня в США знову спливли вимоги Кремля щодо Криму й чотирьох областей.

14 квітня Трамп повторив: «Не починають війну з тим, хто у двадцять разів більший».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю журналу The Atlantic, що президент Росії Володимир Путін «буде в порядку» на потенційних мирних переговорах між Росією та Україною. Ця заява пролунала на тлі посилення риторики Трампа щодо Путіна, оскільки він наполягає на негайному припиненні війни.