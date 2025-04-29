Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа
Російський диктатор Володимир Путін та очільник США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Трамп прагне відновити економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні

Очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули. Про це йдеться у статті Bloomberg, передає «Главком».

Видання проаналізувало понад 300 публічних виступів Трампа з серпня 2024 р. до середини березня та понад 3 000 дописів президента і членів його адміністрації в соцмережах від початку 2025 р. за допомогою великої мовної моделі.

Журналісти знайшли взаємозв’язок між контактами адміністрації Трампа з Путіним і подальшими заявами, які віддзеркалювали позицію Путіна щодо окупації, прагнення Києва вступити до НАТО та легітимності українського президента Володимира Зеленського.

«Трамп мавпує Путіна. Він хоче зблизитися з Путіним», – заявила Фіона Гілл, колишня радниця Білого дому з питань Росії.

Видання зазначає, що Трамп прагне відкрити потенційні бізнес-угоди на десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні.

«Унаслідок цього США робили поступку за поступкою: навіть пропонували визнати Крим російським — вимогу Кремля з 2014 року, яку відхиляли попередні адміністрації, зокрема й перший уряд Трампа. Попри це обіцяна «швидка» мирна угода досі не з’явилася, і Трамп дратується», – пояснюють журналісти.

Проте ще одним доказом, що це взаємовигідно, є російський диктатор теж почав відлунювати заяви Трампа. Зокрема, Путін підтримав претензію Трампа на Гренландію й повторював голослівні заяви про фальсифікації на виборах-2020.

Bloomberg навів кілька прикладів:

  • 12 лютого Трамп і Путін говорили телефоном півтори години. Наступного дня Трамп відкинув перспективу членства України в НАТО й заявив, що саме ці прагнення «спричинили війну».
  • Через п’ять днів Віткофф зустрівся в Саудівській Аравії з Лавровим. Після цього Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів» і розкритикував воєнний стан.
  • Ще через день Трамп повторив тезу путіна про нібито низький рейтинг Зеленського, хоча опитування в Україні показало зростання довіри до 65 %.
  • 14 березня Трамп заявив, що «наполегливо попросив» путіна пощадити «оточених» українських військових. Москва швидко відповіла, що полонених було взято «під час боїв». Трамп оголосив, ніби врятував життя українців.
  • Після третьої зустрічі Віткоффа з путіним 11 квітня в США знову спливли вимоги Кремля щодо Криму й чотирьох областей.
  • 14 квітня Трамп повторив: «Не починають війну з тим, хто у двадцять разів більший».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю журналу The Atlantic, що президент Росії Володимир Путін «буде в порядку» на потенційних мирних переговорах між Росією та Україною. Ця заява пролунала на тлі посилення риторики Трампа щодо Путіна, оскільки він наполягає на негайному припиненні війни.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін війна росія США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа планує зосередитися на торговельних угодах та мирних переговорах
Адміністрація Трампа окреслила план на наступні 100 днів президентства – Reuters
27 квiтня, 12:18
Пакистан оголосив, що будь-яка спроба Індії змінити водний баланс буде розцінена як «акт війни»
Наслідки безкарності Путіна. Індія й Пакистан на межі війни
25 квiтня, 12:35
Співрозмовники журналістів стверджують, що Рубіо «передавав погляди президента»
Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN
18 квiтня, 19:56
Мін'юст США отримав нову заборону від президента США
Трамп заборонив співробітникам Мін'юсту США публікації у соцмережах
16 квiтня, 12:50
Російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по столиці
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
10 квiтня, 05:41
Кімбал Маск: Трамп запровадив структурний, постійний податок на американського споживача
Брат Маска різко розкритикував Трампа
8 квiтня, 06:58
«Трамп поглиблює хворобу, яка зробила можливим вибір популіста у США»
Як росіяни і китайці штовхають Трампа до економічного самогубства
7 квiтня, 08:40
Трамп не оперує категоріями стандартної економіки
Що насправді хоче досягти Трамп введенням мит?
4 квiтня, 14:22
Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна
Трамп та Стармер провели телефонну розмову: що обговорювали
31 березня, 02:31

Політика

Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа
Bloomberg дослідив, як Путін впливає на Трампа
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями
Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями
Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів
Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів
Вибори в Канаді: лідер Ліберальної партії поділився світлиною з дільниці
Вибори в Канаді: лідер Ліберальної партії поділився світлиною з дільниці
У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)
У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
29K
Прогноз магнітних бур на 28-30 квітня: якою буде сонячна активність
26K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
24K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
13K
Лунін та Зінченко можуть розпочати новий сезон в одному клубі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua