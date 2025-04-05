Про мита. Трамп вже не прокрутить фарш назад

Заяви і дії Трампа матимуть наслідки, навіть якщо мита переглянуть

Про біржу і фундаментальне, або ще раз поясню, чому Трамп вже не прокрутить фарш назад.

Оці всі «червоні» котування біржі – дуже ефектні. Але не вони є проблемою. Є доволі обґрунтовані причини вважати, що біржовий ринок акцій (як і ринок крипти) давно існували у форматі бульбашки, особливо на хвилі AI – істерії.

Короткострокові біржові коливання – це лише сигнал про занепокоєння інвесторів. Справжнє ж занурення відбувається у глибинах реального сектора і в міжнародних відносинах.

Проте біржові реакції часто є тимчасовими і змінюються водночас зі «стрічкою новин». Щойно лунають оптимістичні заяви про нові торговельні угоди чи переговори, індекси можуть частково відновлюватися.

Проблема геть в іншому – заяви і дії Трампа і Ко матимуть більш глибокий вплив на економіку і безпеку, ніж курс акцій. Навіть якщо окремі мита і будуть переглянуті.

Тут я б виділив чотири очевидних наслідки:

• 1 •

Підрив довіри до США як головного стабілізатора світового порядку. Мова не стільки про силу, про політику чи цінності. Тут вже – про банальну надійність США як місця зберігання грошей, долара як платіжного інструменту, американського бізнесу і корпорацій як головних носіїв технологічного і управлінського прогресу.

• 2 •

Руйнування ланцюгів постачання. Останні приблизно так 4 тис. років економіка залежить від складних ланцюгів виробництва і логістики. Останні 50 років – прямо критично залежить, вона не буде коректно функціонувати.

Якщо вводити високі мита та починати «дзеркальне» обмеження імпорту, ланцюги постачання починають сипатися. Це аж ніяк не зупиняється за один день, але й не відновлюється швидко. Акції можуть «відскочити» – тимчасово – а логістику і сталі звʼязки ви вже наламали.

• 3 •

Зростання інфляції та падіння попиту (у США і не тільки). Тарифи підвищують собівартість товарів і можуть розкручувати інфляцію. Це відбивається на купівельній спроможності громадян, які у підсумку купують менше товарів. Тривале зниження реальних доходів може призвести до затяжної рецесії та скорочення виробництва.

Так, і ніякий рух виробництв назад у США не зʼявиться або не виправдає очікувань. І, звісно, ніякого вирівнювання доходів і подолання шаленого розриву між надбагатими і вже навіть середнім класом у США (та і в інших регіонах, особливо відносно бідних) не відбудеться. Буде гірше.

• 4 •

Глобальна дестабілізація та безпека. Тарифна війна не лише знижує довіру в економічній системі, а й може провокувати політичну дестабілізацію. Зменшення доходів у бідніших країнах (через падіння цін на їхню сировину) посилює ризик соціальних заворушень та масової міграції. Це я не кажу про ризик, наприклад, проблем з продовольством.

Рецесія, падіння рівня життя, руйнування сталих виробничих ланцюгів потягне за собою політичне напруження і розквіт радикальних рухів. Тоді біржові «злети й падіння» виглядають дрібницею на тлі нових революцій, громадянських війн і просто війн.

Так, можна багато десятиліть будувати репутацію, а підірвати її за кілька років або навіть місяців.

Так, можна потім казати «це я пожартував», але фарш не покрутиться назад.

Так, можна думати, що ти готуєш свою країну до протистояння з усім світом чи з конкретним Китаєм, але лише посилиш альянси проти себе.

Так, ти можеш думати, що можеш керувати економікою 21 століття методами 18 століття і не зробити свою країну «знову великою». Але отримати менш безпечний світ з набагато слабшою Америкою.

Ти можеш що завгодно, коли ти ідіот. А біржа… біржа то другорядне.