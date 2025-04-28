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«Трамп хоче повного припинення вогню». Білий дім прокоментував пропозицію Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Трамп хоче повного припинення вогню». Білий дім прокоментував пропозицію Путіна
За словами речниці Білого дому, Трамп «усе більше розчаровується в Україні та Росії»
скріншот з відео

Як наголосила Левітт, президент США досі оптимістично налаштований щодо укладення угоди

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне повного припинення вогню, а не тимчасового. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт.

«Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що прагне повного припинення вогню, аби зупинити вбивства, припинити кровопролиття. Він, як і раніше, оптимістично налаштований щодо укладення угоди», – каже вона.

За словами Левітт, Трамп «усе більше розчаровується в Україні та Росії». Як зазначила речниця Білого дому, аби обидві держави вийшли з кризи, вони повинні почати переговори.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. За його словами, Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню.

«Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів.  За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня станом на 22:00 відбулося 86 бойових зіткнень. Противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Опісля міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «великоднє перемир’я» понад тисячу разів. 

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Теги: Дональд Трамп США перемир'я

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