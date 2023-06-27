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У Telegram невдовзі з'явиться нова функція (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Telegram невдовзі з'явиться нова функція (відео)
У Telegram з'являться Stories
фото: скриншот відео

Месенджер вводить опцію, яка вже є в Instagram та Facebook

У популярному месенджері Telegram незабаром з'являться Stories. Нова функція проходить фінальний етап тестування і вже на початку липня стане доступною користувачам. Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

За його словами, користувачі зможуть визначати аудиторію, яка зможе бачити кожну зі Stories. «Історії» відображатимуться у верхній частині списку чатів, аналогічно до Instagram та Facebook.

Зазначається, що для запису «історій» можна використовувати фото і відео, зняті водночас передньою і задньою камерами. Також користувачі зможуть обирати, як довго буде видно їхні «історії» – шість, 12, 24 або 48 годин.

«Поява «історій» ознаменує нову еру в Telegram, у якій він стане ще веселішим і соціальнішим, ніж зараз», – підкреслив Дуров.

Нагадаємо, у квітні міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram. Це питання наразі перебуває на рівні обговорення. 

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Теги: Telegram соціальні мережі

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