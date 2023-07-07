Міноборони терміново звернулось до українських Telegram-каналів
Про події на фронті слід повідомляти лише після оприлюднення інформації офіційними спікерами
Адміністраторів українських Telegram-каналів закликають не викладати новини з передової день в день, адже їх читають окупанти та після цього б'ють по позиціях наших бійців. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Маляр зазначила, що про події на фронті слід повідомляти після оприлюднення інформації офіційними спікерами – Генштабу, Міноборони та Об'єднаних стратегічних угруповань військ.
Заступниця міністра оборони зауважила, що вони узгоджують інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.
Зазначимо, що дотримання інформаційної тиші дуже важливо для роботи українських військових та проведення операції. Водночас розголошення про пересування наших військ чи передчасна інформація про звільнення населених пунктів заважає захисникам затриматись на позиціях.
Нагадаємо, що триває 499-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.
Коментарі — 0