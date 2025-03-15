У Сербії проходять масштабні антиурядові протести

Масові протести у Белграді: виклик для правління Вучича

У центрі Белграда зібралися тисячі людей на масштабний мітинг, який став кульмінацією багатомісячних антикорупційних протестів. Ці акції стали найбільшим викликом для 13-річного правління президента Александара Вучича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Danas та Blic.

Після Нові-Сада, Крагуєваца та Ніша сьогодні в Белграді проходить велика студентська акція протесту під гаслом «15 за 15», організована студентами-блокадниками. Вони закликали до двох мітингів: біля парламенту Сербії та на площі Славія, де встановили сцену. Перед парламентом розташувалися військові ветерани, а в центрі міста чергують значні сили поліції.

Демонстранти, які відгукнулися на заклик студентів, рухаються до центру Белграда з різних районів. Спостерігачі називають це історичною подією. Тим часом поліція повідомила про арешт чоловіка, який у передмісті Белграда автомобілем протаранив протестувальників, поранивши трьох людей.

Протест у Белграді «ввімкнув» усі охоронні сигналізації, студенти на блокаді закликали до мирного протесту, а представники влади говорять про можливі заворушення. Вчора ввечері президент Сербії Александар Вучич попросив учасників не приводити дітей на акцію протесту в Белграді.

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Антиурядові протести тривають на багатьох вулицях Белграда, а також у інших містах Сербії Фото сербських видань

У п’ятницю ввечері десятки тисяч людей зустрічали студентів, які кілька днів добиралися до Белграда пішки чи на велосипедах. Зранку суботи люди почали збиратися в різних частинах міста, готуючись до маршу.

Напруження зростає через наметове містечко прихильників Вучича, розташоване в центрі міста. Серед них помічені колишні члени воєнізованих угруповань та футбольні хулігани. Поліція вже затримала 13 осіб, зокрема шістьох опозиційних активістів, яких звинувачують у підготовці заворушень.

Протести стали наслідком трагедії в Новому Саді у 2024 році, коли через обвал навісу загинули 15 людей. Ця подія спричинила хвилю студентських антиурядових акцій із вимогами прозорості та відповідальності влади.

Нагадаємо, у Сербії, де вже кілька місяців тривають протести проти чинного президента Александара Вучича, учасники протестних акцій заблокували роботу офісів державного телебачення. Зокрема, були заблоковані офіси телекомпанії RTS у двох найбільших містах Сербії – Белграді та Нові-Сад. Як зауважує видання, державна телекомпанія RTS зазнала різкої критики через нібито прихильність до чинної влади. Водночас президент Вучич звинувачує RTS у тому, що мовник приділяє загато уваги протестам.