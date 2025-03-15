Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Сербії проходять масштабні антиурядові протести

Андрій Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Сербії проходять масштабні антиурядові протести
Напруження зростає через наметове містечко прихильників Вучича
Фото: Воїн Радованович

Масові протести у Белграді: виклик для правління Вучича

У центрі Белграда зібралися тисячі людей на масштабний мітинг, який став кульмінацією багатомісячних антикорупційних протестів. Ці акції стали найбільшим викликом для 13-річного правління президента Александара Вучича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Danas та Blic.

Після Нові-Сада, Крагуєваца та Ніша сьогодні в Белграді проходить велика студентська акція протесту під гаслом «15 за 15», організована студентами-блокадниками. Вони закликали до двох мітингів: біля парламенту Сербії та на площі Славія, де встановили сцену. Перед парламентом розташувалися військові ветерани, а в центрі міста чергують значні сили поліції.

Демонстранти, які відгукнулися на заклик студентів, рухаються до центру Белграда з різних районів. Спостерігачі називають це історичною подією. Тим часом поліція повідомила про арешт чоловіка, який у передмісті Белграда автомобілем протаранив протестувальників, поранивши трьох людей.

Протест у Белграді «ввімкнув» усі охоронні сигналізації, студенти на блокаді закликали до мирного протесту, а представники влади говорять про можливі заворушення. Вчора ввечері президент Сербії Александар Вучич попросив учасників не приводити дітей на акцію протесту в Белграді.

12 фото
На весь екран
Антиурядові протести тривають на багатьох вулицях Белграда, а також у інших містах Сербії
Фото сербських видань

У п’ятницю ввечері десятки тисяч людей зустрічали студентів, які кілька днів добиралися до Белграда пішки чи на велосипедах. Зранку суботи люди почали збиратися в різних частинах міста, готуючись до маршу.

Напруження зростає через наметове містечко прихильників Вучича, розташоване в центрі міста. Серед них помічені колишні члени воєнізованих угруповань та футбольні хулігани. Поліція вже затримала 13 осіб, зокрема шістьох опозиційних активістів, яких звинувачують у підготовці заворушень.

Протести стали наслідком трагедії в Новому Саді у 2024 році, коли через обвал навісу загинули 15 людей. Ця подія спричинила хвилю студентських антиурядових акцій із вимогами прозорості та відповідальності влади.

Нагадаємо, у Сербії, де вже кілька місяців тривають протести проти чинного президента Александара Вучича, учасники протестних акцій заблокували роботу офісів державного телебачення. Зокрема, були заблоковані офіси телекомпанії RTS у двох найбільших містах Сербії – Белграді та Нові-Сад. Як зауважує видання, державна телекомпанія RTS зазнала різкої критики через нібито прихильність до чинної влади. Водночас президент Вучич звинувачує RTS у тому, що мовник приділяє загато уваги протестам.

Читайте також:

Теги: студенти арешт військові мітинг протест Сербія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

У Сербії проходять масштабні антиурядові протести
У Сербії проходять масштабні антиурядові протести
Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України
Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України
США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн
США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн
DOGE Ілона Маска зупинив фінансування групи, яка розшукувала українських дітей
DOGE Ілона Маска зупинив фінансування групи, яка розшукувала українських дітей
Стармер проведе зустріч «коаліції охочих» для посилення тиску на Путіна
Стармер проведе зустріч «коаліції охочих» для посилення тиску на Путіна
Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини
Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
35K
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
7153
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
6826
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
5938
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив

Новини

Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Сьогодні, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Сьогодні, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua