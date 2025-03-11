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У Сербії протестувальники заблокували офіси державного телебачення

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Сербії протестувальники заблокували офіси державного телебачення
Протести у Сербії тривають вже кілька місяців
фото: Associated Press

Під час сутичок у Белграді постраждав поліціянт

У Сербії, де вже кілька місяців тривають протести проти чинного президента Александара Вучича, учасники протестних акцій заблокували роботу офісів державного телебачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, були заблоковані офіси телекомпанії RTS у двох найбільших містах Сербії – Белграді та Нові-Сад. Як зауважує видання, державна телекомпанія RTS зазнала різкої критики через нібито прихильність до чинної влади. Водночас президент Вучич звинувачує RTS у тому, що мовник приділяє загато уваги протестам.

Під час сутичок під офісами у Белграді поранень зазнав поліціянт з елітного підрозділу, який прибув на місце мітингу. Наразі  протестувальники залишаються біля офісів мовника, блокуючи вхід його працівникам.

Нагадаємо, протести у Сербії почались у листопаді 2024 року –  після того, як у Нові-Саді обвалився навіс на залізничному вокзалі і через це загинули 15 людей.

Опозиція звинуватила президента Вучича і його партію у корупції і поганому управлінні.

У січні на тлі протестів пішов у відставку прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич.

Також «Главокм» повідомляв, що 4 березня сербські опозиційні депутати кидали у парламенті димові шашки та використовували сльозогінний газ – на знак підтримки акцій протесту.

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Теги: поліція опозиція протест Сербія

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