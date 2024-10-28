Сербія передасть Україні допомогу на понад €8 млн – Вучич

Раніше сербський президент пообіцяв покращити відносини з Україною

Сербія надасть Україні обладнання на суму понад €8 млн, включаючи генератори та трансформатори. Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич в інтерв'ю сербському телеканалу Prva TV.

У своєму інтерв'ю президент Сербії повідомив, що країна виділила понад €8 млн на допомогу Україні.

«Ми зібрали генератори та трансформатори для України на суму €8,4 млн», – заявив він.

За словами президента, цю допомогу доставить новий посол Сербії в Україні.

До слова, раніше сербський віцепрем'єр Олександр Вулін в інтерв’ю Berliner Zeitung заявив, що міжнародне об'єднання БРІКС є альтернативою Європейського Союзу для Сербії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не захотіла зустрічатися з прем'єром Сербії Мілошем Вучевичем під час візиту до Белграда.

До слова, президент Сербії Александар Вучич заявив, що вперше за 2,5 роки поговорив із главою Росії Володимиром Путіним. Приводом для розмови стало відзначення 80-ї річниці визволення Белграда. Вучич заявив, що у них з Путіним була «хороша, відкрита, довга та змістовна розмова». Президент Сербії дякував Путіну «за те, що Росія забезпечила достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими».