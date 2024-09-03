Венесуельський суд видав ордер на арешт лідера опозиції – Associated Press

Гонсалес відхилив виклик на допит, стверджуючи, серед іншого, що вони не вказали умови, за яких він мав з'явитися

Венесуельський суддя видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса

Суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса, який був головним опонентом чинного президента Ніколаса Мадуро на виборах. Про це повідомляє Associated Press.

За даними джерел, влада Венесуели звинувачує Гонсалеса у змові, фальсифікації документів та узурпації повноважень. Ордер був виданий на запит уряду, що викликало нову хвилю репресій проти опозиції, яка загострилася після переобрання Мадуро на третій президентський термін.

Гонсалес, який тричі не з'явився на допити до прокурорів, включаючи останній виклик минулої п'ятниці, висловив сумнів щодо правомірності дій прокуратури.

Він також звинуватив генерального прокурора Тарека Вільяма Сааба в політичному переслідуванні та відхилив виклик на допит через відсутність належних процесуальних гарантій.

З часу виборів Гонсалес не з'являвся на публіці, що ще більше посилює занепокоєння щодо його безпеки та подальших дій влади.



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