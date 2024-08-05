Вибори у Венесуелі: ЄС не визнає перемогу Мадуро

Як зазначає ЄС, результати виборів, опубліковані 2 серпня, не можуть бути визнані без офіційних протоколів голосування

Європейський союз не може визнати переобрання Ніколаса Мадуро на президентських виборах у Венесуелі, бо виборчий орган країни досі не надав офіційних протоколів голосування. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

«Незважаючи на власні зобовʼязання, Національна виборча рада Венесуели (CNE) досі не опублікувала офіційні протоколи голосування з виборчих дільниць. Без доказів, що їх підтверджують, результати, опубліковані 2 серпня, не можуть бути визнані. Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно оприлюднених результатів», – заявили у ЄС.

Водночас зазначається, що копії протоколів голосування на виборах у Венесуелі, опубліковані опозицією та перевірені кількома незалежними організаціями, вказують на те, що опонент Ніколаса Мадуро – Едмундо Гонсалес Уррутія перемагає на президентських виборах зі значною більшістю голосів.

Європейський Союз також закликає до подальшої незалежної перевірки виборчих документів за участю міжнародних організацій.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

Стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку президентських виборів після того, як лідери опозиції оскаржили його заяву про перемогу.

«Я віддаю себе в руки правосуддя. Я готовий піти під суд, бути допитаним і розслідуваним», – сказав чиновник.

До слова, США вважають переможцем президентських виборів у Венесуелі кандидата від об'єднаної опозиції Едмундо Гонсалеса, а не чинного президента Ніколаса Мадуро.