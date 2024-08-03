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«Вагнерівці» були помічені на протестах у Венесуелі. Зеленський відреагував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Вагнерівці» були помічені на протестах у Венесуелі. Зеленський відреагував
У Венесуелі були помічені найманці «Вагнера» (на фото – крайній справа)
скріншот відео

Опозиція та міжнародні спостерігачі висловили тривогу щодо наслідків імовірної участі іноземних найманців у політичних та соціальних заворушеннях у країні

Сьогодні під час розгону протестів у Венесуелі були присутні найманці російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер». Про це повідомляє Defence Blog.

Під час розгону протесту, який спалахнув у Венесуелі після оприлюднення суперечливих результатів президентських виборів, були помічені силовика з шевроном російських «вагнерівців». Таке спостереження викликало занепокоєння щодо втручання Кремля у внутрішні справи Венесуели.

Аналітики розцінили присутність найманців «Вагнера» у Венесуелі як ознаку постійної підтримки російським диктатором Володимиром Путіним уряду Ніколаса Мадуро. Опозиція та міжнародні спостерігачі висловили тривогу щодо наслідків імовірної участі іноземних найманців у політичних та соціальних заворушеннях у країні.

На це звернув увагу і президент Володимир Зеленський. За його словами, присутність «вагнерівців» у Венесуелі – яскравий приклад того, що Росія безсоромно втручається у справи інших країн.

«Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців «Вагнера» у Венесуелі разом із урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію», – написав український лідер у соцмережі X.

Нагадаємо, що Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Венесуели, щоб протестувати проти результатів виборів.

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Теги: Володимир Зеленський ПВК «Вагнер» протест Венесуела

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