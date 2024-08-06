Проти лідерів венесуельської опозиції розпочато кримінальне розслідування

Тисячі венесуельців вийшли на протести по всій країні через невдоволення результатами виборів

Заява опозиції викликала негайну реакцію генпрокурора Венесуели Тарека Вільяма Сааба

Генеральний прокурор Венесуели, близький соратник президента Ніколаса Мадуро, оголосив початок розслідування проти лідерів опозиції Марії Коріни Мачадо та Едмундо Гонсалеса за звинуваченням у «підбурюванні до повстання». Про це повідомляє BBC.

Раніше лідери опозиції закликали силовиків «стати на бік народу» та ігнорувати будь-які накази про придушення антиурядових протестів. Також вони завантажили копії підсумків голосування як доказ того, що на виборах переміг Гонсалес, а не президент Мадуро.

Заява опозиції викликала негайну реакцію генпрокурора Венесуели Тарека Вільяма Сааба, який звинуватив Мачадо і Гонсалеса у «неправдивому оголошенні переможця виборів, відмінного від оголошеного CNE». Він сказав, що ця заява «відкрито підбурювала поліцейських і військових до непокори законам».

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

Стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку президентських виборів після того, як лідери опозиції оскаржили його заяву про перемогу.

«Я віддаю себе в руки правосуддя. Я готовий піти під суд, бути допитаним і розслідуваним», – сказав чиновник.

До слова, США вважають переможцем президентських виборів у Венесуелі кандидата від об'єднаної опозиції Едмундо Гонсалеса, а не чинного президента Ніколаса Мадуро.