Венесуела видала Росії колумбійців, які воювали за Україну – ЗМІ

Схоже, це перший випадок екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, котрі воювали на боці України

У Венесуелі затримали двох громадян Колумбії, які нібито воювали на боці України, і передали їх Росії. Про це пише колумбійське видання El Tiempo.

Федеральна служба безпеки Росії 30 серпня повідомила, що затримала двох громадян Колумбії, які, за заявою спецслужби, брали участь у бойових діях на боці України як найманці. Як пише El Tiempo, насправді обидва вони були затримані у столиці Венесуели та екстрадовані до Росії.

Громадянин Колумбії, який нібито воював на боці України фото: скріншот

Сестра одного із затриманих повідомила El Tiempo, що чоловіки привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали носили форму української армії.

Зазначається, що Александр Арте та Хосе Арон Медіна прямували додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.

Затриманий у Венесуелі чоловік, який нібито воював на боці України фото: скріншот

Влада Колумбії, Венесуели та Росії подію не коментувала. Про можливу екстрадицію пише також Politico.

Ймовірне затримання та висилання колумбійців із Каракаса стало першим відомим випадком екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

ФСБ також опублікувала відео, на якому, ймовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО Лефортово. Спецслужба повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство. За цим обвинуваченням їм загрожує до 15 років ув’язнення. ФСБ не пояснила, де і коли було затримано колумбійців.

Нагадаємо, Російська Федерація у спробах збільшити чисельність окупаційного контингенту в Україні розпочала глобальну кампанію із вербування громадян інших держав.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підвищив одноразову виплату росіянам та іноземцям, якщо ті укладуть контракт з міноборони РФ для участі у війні проти України. Так, виплата зросте до 400 тис. рублів.