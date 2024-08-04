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Силовики заарештували дві тисячі учасників післявиборчих протестів у Венесуелі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Силовики заарештували дві тисячі учасників післявиборчих протестів у Венесуелі
У Венесуелі тривають післявиборчі протести
фото: Reuters

Мадуро пообіцяв затриманим «максимальне покарання»

Тисячі венесуельців вийшли на протести по всій країні через невдоволення результатами виборів, на яких Ніколаса Мадуро втретє став президентом. Приблизно дві тисячі мітингувальників були заарештовані. Про це повідомило Reuters.

У суботу прихильники опозиції у різних містах вийшли на демонстрації, до яких їх закликала лідерка Марія Коріна Мачадо. Вона також виступила на мітингу в Каракасі.

«Зараз настає етап, який ми проходимо день за днем, але ми ще ніколи не були такими сильними, як сьогодні», – виголосила Мачадо.

Прихильники вітали Мачадо на вулицях після того, як лідерка заявила в четвер, що переховується і побоюється за своє життя.

Тим часом Мадуро, виступаючи перед прихильниками того ж дня на мітингу в Каракасі, заявив: «Цього разу прощення не буде». За його словами, близько 2 000 осіб було затримано на мітингах проти його переобрання, яких звинуватили у «злочинах» під час протестів. Мадуро пообіцяв затриманим «максимальне покарання».

Демонстрації пройшли також у таких містах, як Валенсія, Маракайбо та Сан-Крістобаль.

За даними правозахисних груп, зокрема американської Human Rights Watch, щонайменше 20 людей було вбито під час цих протестів. За даними уряду, у зв'язку з демонстраціями було заарештовано ще близько 1200 осіб.

Багато країн, зокрема США та Аргентина, вже визнали опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса переможцем виборів. Коста-Ріка, Еквадор, Панама і Уругвай також переконані, що Гонсалес отримав найбільшу кількість голосів. Та є і такі країни, зокрема Росія, Китай і Куба, які привітали з перемогою Мадуро.

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У Венесуелі тривають післявиборчі протести
фото: Reuters

Нагадаємо, що Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Венесуели, щоб протестувати проти результатів виборів.

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Теги: Венесуела вибори протест

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