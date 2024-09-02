Головна Світ Політика
search button user button menu button

США арештували літак президента Венесуели Мадуро – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США арештували літак президента Венесуели Мадуро – CNN
Захоплення літака глави іноземної держави – нечуваний випадок для кримінальних справ
фото: cnn.com

США у 2020 році висунуло Мадуро і ще 14 колишнім і чинним венесуельським чиновникам обвинувачення в наркотероризмі і корупції

Сполучені Штати Америки конфіскували літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро і переправили його у Флориду. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Як зазначається, такий крок знаменує ескалацію у «давно вже прохолодних» відносинах США і Венесуели. США дійшли висновку, що купівля літака була порушенням американських санкцій. За словами американських чиновників, літак є венесуельським еквівалентом Air Force One (борту номер один), і Мадуро використовував його під час державних візитів по всьому світу. Його вартість оцінюють приблизно в $13 млн.

Останніми місяцями літак перебував у Домініканській Республіці. За даними CNN, влада Домініканської Республіки тісно співпрацювала зі США з цього питання.

«Захоплення літака глави іноземної держави – нечуваний випадок для кримінальних справ. Ми посилаємо чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище за закон, ніхто не перебуває поза досяжністю санкцій США», – зазначив неназваний чиновник.

Міністерство юстиції США навесні 2020 року висунуло Мадуро і ще 14 колишнім і чинним венесуельським чиновникам обвинувачення в наркотероризмі, незаконному обігу наркотиків і корупції. У відомстві заявили, що Мадуро і його колеги понад 20 років перебували у змові з колумбійськими лівими партизанами ФАРК і сприяли тому, що «в американське суспільство потрапляли тонни кокаїну».

CNN пише, що Вашингтон багато років намагався зупинити «потік мільярдів доларів» для режиму Мадуро. Американські федеральні агентства також давно переслідують венесуельський уряд через проблеми з корупцією.

Як повідомлялося, США вважають переможцем президентських виборів у Венесуелі кандидата від об'єднаної опозиції Едмундо Гонсалеса, а не чинного президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

Стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку президентських виборів після того, як лідери опозиції оскаржили його заяву про перемогу.

«Я віддаю себе в руки правосуддя. Я готовий піти під суд, бути допитаним і розслідуваним», – сказав чиновник.

Теги: США арешт Венесуела правосуддя президент літак закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У справі про замах на Сергія Шефіра з’явилися згадка про Ford Transit... на номерах прикриття
Хто стріляв у Шефіра? Нові деталі загадкової справи Резонанс
5 серпня, 10:00
Україна отримає найсучасніші протирадіолокаційні ракети
Майор запасу ЗСУ розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна
4 серпня, 03:53
Винищувачі НАТО піднялися в небо для перехоплення російського літака
Швеція й Німеччина перехопили російський літак-розвідник над Балтією
10 серпня, 17:59
Байден зізнався, що коли він балотувався уперше, то вважав себе «перехідним президентом»
Байден пояснив, чому знявся з виборів президента США
11 серпня, 22:14
Глава Пентагону віддав розпорядження направити на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia
США направляють на Близький Схід атомний підводний човен
12 серпня, 07:20
Нардепка: «Духовна незалежність, про яку говорив Володимир Зеленський, вже скоро»
Нардепка повідомила, коли буде розглянуто законопроєкт про заборону Московської церкви
16 серпня, 15:29
Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері
Павла Дурова затримали у Франції – TF1
25 серпня, 00:03
Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном
Україна намагатиметься підштовхнути США до зняття обмежень на удари по РФ – CNN
29 серпня, 07:17
Один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників, розбився
Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16
29 серпня, 20:05

Політика

США арештували літак президента Венесуели Мадуро – CNN
США арештували літак президента Венесуели Мадуро – CNN
Путін прибув у Монголію. Його ніхто не арештував (відео)
Путін прибув у Монголію. Його ніхто не арештував (відео)
Президент Тайваню пропонує Китаю відібрати у РФ історичні землі на Далекому Сході
Президент Тайваню пропонує Китаю відібрати у РФ історичні землі на Далекому Сході
Байден невдовзі передасть Ізраїлю та ХАМАСу фінальний варіант угоди про перемир'я
Байден невдовзі передасть Ізраїлю та ХАМАСу фінальний варіант угоди про перемир'я
Прем'єрка Данії назвала країну, яка допомагає Росії вести війну
Прем'єрка Данії назвала країну, яка допомагає Росії вести війну
Польща призначила нового посла в Україні
Польща призначила нового посла в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
9785
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
7774
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
4778
Втрати ворога станом на 2 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua