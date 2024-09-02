США арештували літак президента Венесуели Мадуро – CNN

США у 2020 році висунуло Мадуро і ще 14 колишнім і чинним венесуельським чиновникам обвинувачення в наркотероризмі і корупції

Сполучені Штати Америки конфіскували літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро і переправили його у Флориду. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Як зазначається, такий крок знаменує ескалацію у «давно вже прохолодних» відносинах США і Венесуели. США дійшли висновку, що купівля літака була порушенням американських санкцій. За словами американських чиновників, літак є венесуельським еквівалентом Air Force One (борту номер один), і Мадуро використовував його під час державних візитів по всьому світу. Його вартість оцінюють приблизно в $13 млн.

США заарештували літак президента Венесуели Мадуро і перегнали повітряне судно, оскільки воно було придбане в обхід американських санкцій — CNN pic.twitter.com/a50kjs3b1r — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 2, 2024

Останніми місяцями літак перебував у Домініканській Республіці. За даними CNN, влада Домініканської Республіки тісно співпрацювала зі США з цього питання.

«Захоплення літака глави іноземної держави – нечуваний випадок для кримінальних справ. Ми посилаємо чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище за закон, ніхто не перебуває поза досяжністю санкцій США», – зазначив неназваний чиновник.

Міністерство юстиції США навесні 2020 року висунуло Мадуро і ще 14 колишнім і чинним венесуельським чиновникам обвинувачення в наркотероризмі, незаконному обігу наркотиків і корупції. У відомстві заявили, що Мадуро і його колеги понад 20 років перебували у змові з колумбійськими лівими партизанами ФАРК і сприяли тому, що «в американське суспільство потрапляли тонни кокаїну».

CNN пише, що Вашингтон багато років намагався зупинити «потік мільярдів доларів» для режиму Мадуро. Американські федеральні агентства також давно переслідують венесуельський уряд через проблеми з корупцією.

Як повідомлялося, США вважають переможцем президентських виборів у Венесуелі кандидата від об'єднаної опозиції Едмундо Гонсалеса, а не чинного президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

Стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку президентських виборів після того, як лідери опозиції оскаржили його заяву про перемогу.

«Я віддаю себе в руки правосуддя. Я готовий піти під суд, бути допитаним і розслідуваним», – сказав чиновник.