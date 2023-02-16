Вибачень не буде: Байден прокоментував інцидент з китайським розвідувальним аеростатом

Вашингтон визнає можливість того, що аеростат не був розвідувальним, але його все одно збили через небезпеку для комерційного повітряного руху

Наразі США не має вказівок на те, що збиті над повітряним простором Північної Америки протягом останніх тижнів повітряні об'єкти пов'язані з китайською програмою шпигунських аеростатів. Про це президент країни Джо Байден заявив під час брифінгу в Білому домі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми поки не знаємо, що це були за об'єкти, але нічого зараз не вказує на те, що вони пов'язані з китайською шпигунською програмою чи з програмами інших країн», – сказав він.

Він розповів, що зараз розвідка вважає, що невідомі повітряні об'єкти, скоріше, пов'язані з приватними компаніями або науковими дослідами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім і аеростат, і інші об’єкти були збиті через їх небезпеку для комерційного повітряного руху і через те, що військові не могли виключити ризик спостереження за чутливими об'єктами. За словами Байдена, він особисто обговорював це питання з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо після того, як один з об'єктів був збитий над Канадою. «Я доручив дослідити цей феномен літальних об'єктів. Я чітко заявляю, що немає жодних фактів, які свідчили б про те, що кількість таких об'єктів збільшилася», – наголосив Джо Байден.

Він заявив, що планує в майбутньому поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном. «Ми прагнемо до конкуренції, а не до конфлікту з Китаєм. Ми не прагнемо нової холодної війни. Але я не приношу жодних вибачень, і ми будемо конкурувати», – акцентував американський президент.

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Згодом інші об’єкти з’явилися над територією США та Канади. Вони були збиті. Наразі триває їх вивчення.