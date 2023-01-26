Сенатори закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16

Поєднання танків, винищувачів та ткомплексів Atacms допоможе Україні протистояти майбутньому наступу Росії, вважають сенатори

Сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус у середу, 25 січня, закликали США та союзників посилити підтримку України, одночасно привітавши оголошення, зроблене президентом Джо Байденом про те, що США та Німеччина нададуть танки. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Усі троє сенаторів напередодні повернулися із Києва. 20 січня вони зустрілися в українській столиці із президентом Володимиром Зеленським.

Сенатори зазначили, що українці перевершили всі очікування, коли мова зайшла про захист своєї батьківщини та використання наданої їм військової техніки. Вони висловили впевненість, що танки будуть ефективно використані ЗСУ у майбутніх боях із російськими військами.

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Сенатори закликали адміністрацію Байдена та союзників направити в Україну «більше вогневих засобів дальньої дії, таких як Atacms, та винищувачів, таких як F-16 та МіГ-29».

Поєднання танків, винищувачів та тактичних ракетних комплексів Atacms, на думку сенаторів, «допоможе Україні протистояти майбутньому наступу Росії та перейти в атаку як на сході, так і на півдні, щоб ще більше підірвати здатність Росії продовжувати бойові дії в Україні».

Як повідомлялося, Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

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До слова, компанія Lockheed Martin, яка є виробником літаків F-16, готова задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати винищувачі в Україну.