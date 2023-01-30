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Розвідка повідомила, у чому унікальність української армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, у чому унікальність української армії
фото: Генштаб

Буданов: «Я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти легенди про непереможну армію Росії»,

Українським воїнам вже вдалося зруйнувати міф про «другу армію світу» й перемогу РФ. Про це  заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska.

Глава розвідки розповів про винахідливість українських воїнів, які швидко адаптують обладнання старого типу до нових завдань, що допомагає в боротьбі з таким противником, як РФ. «Іноді ми робимо це краще, ніж творці. Ми також швидко вчимося новому. Це вимагає від нас щодня проявляти себе на полі бою, в реальному бою», – сказав Буданов.

При цьому відсіч повномасштабного російського вторгнення Силами оборони України є свідченням унікальності української армії. «Я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти легенди про непереможну армію Росії», – сказав Буднов.

Глава української розвідки згадав приклад з історії, коли за часів королеви Єлизавети I англійці розбили на морі іспанський флот, який називали «великою та непереможною армадою». «Точно так само ми переможемо «велику й непереможну» армію Росії. Так само, як Давид переміг Голіафа», – упевнений Буданов.

Раніше Буданов пояснив роль Кірєєва у переговорах з Росією.

Триває 341-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

Теги: українці Кирило Буданов Бахмут розвідка війна росія

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