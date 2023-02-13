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Свято уфологів скасовується: Білий дім розповів про «повітряні кулі»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Свято уфологів скасовується: Білий дім розповів про «повітряні кулі»
фото з відкритих джерел

Жодних ознак інопланетян у нещодавно збитих над Північною Америкою повітряних об'єктах не знайдено

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр спростувала заяву американського військового високопосадовця про те, що США не виключають позаземне походження збитих над країною повітряних об'єктів. Про це вона сказала, відповідаючи на питання під час сьогоднішнього брифінгу.

«Немає жодних ознак інопланетян чи позаземної активності у цих недавніх збиттях» – сказала Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, що сьогодні глава командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк шокував світову спільноту своїм припущенням про позаземне походження об'єктів. «Ми не просто так називаємо їх об'єктами, а не повітряними кулями», – сказав він, додавши, що не виключає інопланетян або будь-якого іншого пояснення. «Я дозволю розвідувальному співтовариству і контррозвідувальному співтовариству розібратися в цьому», – сказав він.

Як відомо, 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Згодом інші об’єкти з’явилися над територією США та Канади. Вони були збиті. Наразі триває їх вивчення.

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Теги: повітря НЛО США Канада

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