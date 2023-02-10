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США збили над Аляскою неопізнаний об’єкт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США збили над Аляскою неопізнаний об’єкт
Джон Кірбі
Фото: Associated Press

Поки невідомо, чи це була повітряна куля-шпигун

Сьогодні, 10 лютого, американські військові за дорученням президента США Джо Байдена збили нерозпізнаний об'єкт над Аляскою. Невідомо, чи це була повітряна куля-шпигун. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на заяву Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому.

За його словами, повітряний об'єкт був збитий, оскільки він рухався на висоті, яка робила його потенційно небезпечним для цивільних літаків.

Кірбі додав, що Байден наказав збити об'єкт «від надміру обережності».

Крім того, він уточнив, що немає жодної ознаки військової загрози для людей на землі від цього об'єкта. При цьому офіційні особи США поки що не можуть підтвердити, чи було на збитому об'єкті якесь обладнання для спостереження.

Також американські чиновники у коментарі виданню зазначають, що невідомо, чи належав об'єкт ворожій державі, чи це була комерційна чи дослідницька операція, яка збилась зі шляху.

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

До слова, США не виключають можливості введення санкцій проти цієї країни.

Також раніше повідомлялося, що китайський аеростат, збитий 4 лютого американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки, а також був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах. 

Теги: США військові шпигун

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