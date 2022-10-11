Порошенко зустрівся з послом США у зруйнованому росіянами парку (фото)

Порошенко закликав США збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Петро Порошенко у парку Шевченка, куди влучила російська ракета, обговорив з Послом США в Україні Бріджит Брінк посилення підтримки України та збільшення постачання зброї.

«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», – написав Порошенко у Facebook.

10 жовтня рашисти завдали ракетного удару по центру Києва фото: Європейська солідарність

«Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО – все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», – наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, після масованого обстрілу столиці зранку, 10 жовтня, постраждали два райони міста – Шевченківський та в Солом‘янський.

І поки російські пропагандисти вже вигадали цинічне виправдання обстрілу Києва, нібито влучили у військові об'єкти, насправді окупанти влучили у дитячий майданчик.