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Порошенко зустрівся з послом США у зруйнованому росіянами парку (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко зустрівся з послом США у зруйнованому росіянами парку (фото)
Петро Порошенко та Бріджит Брінк
фото: Європейська солідарність

Порошенко закликав США збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Петро Порошенко у парку Шевченка, куди влучила російська ракета, обговорив з Послом США в Україні Бріджит Брінк посилення підтримки України та збільшення постачання зброї.

«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», – написав Порошенко у Facebook.

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фото: Європейська солідарність

«Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО – все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», – наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, після масованого обстрілу столиці зранку, 10 жовтня, постраждали два райони міста – Шевченківський та в Солом‘янський.

І поки російські пропагандисти вже вигадали цинічне виправдання обстрілу Києва, нібито влучили у військові об'єкти, насправді окупанти влучили у дитячий майданчик.

Теги: США посол Петро Порошенко санкції ракета

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