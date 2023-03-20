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Вибори президента Чорногорії: проросійський кандидат зазнав провалу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибори президента Чорногорії: проросійський кандидат зазнав провалу
Чинний президент Чорногорії Міло Джуканович проходить до другого туру
фото з відкритих джерел

Другий тур президентських виборів у Чорногорії має відбутися 2 квітня

У першому турі виборів президента Чорногорії жоден з-поміж семи кандидатів не набрав більше половини голосів. До другого туру пройшли чинний президент Міло Джуканович й кандидат від руху «Європа зараз» Яков Мілатович. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Явка на виборах склала 62% з-поміж 540 тисяч виборців. Другий тур має відбутися 2 квітня.

Кандидат просербсько-проросійського блоку Андрія Мандич набрав лише 20% голосів.

Просербсько-проросійські кандидати, на думку оглядачів, зазнали невдачі тому, що їхня коаліція вже третій рік має більшість у парламенті, а він майже постійно був заблокований через сварки коаліційних партнерів.

Всі кандидати

Міло Джуканович упродовж минулих 30 років постійно обіймав посаду глави держави або голови уряду. Він під час кампанії запевняв виборців, що в його новому мандаті країна стане членом Євросоюзу.

Це перші національні вибори в маленькій балканській країні після незначної поразки партії президента Міло Джукановича від здебільшого просербської коаліції у 2020 році, яка не змогла створити дієву більшість для просування країни вперед.

Джуканович ворогував з двома наступними урядами та опирався призначенню третього, намагаючись відновити перевагу своєї популістської Демократичної партії соціалістів. Кульмінацією став раптовий розпуск парламенту 16 березня.

61-річний політик фактично очолював Чорногорію як президент або прем’єр-міністр з 1991 року, коли ДПС виникла як наступниця місцевої Ліги комуністів.

Одним із найвідоміших суперників Джукановича є Андрія Мандіч, політик-ветеран. Він очолює праву партію «Нова сербська демократія» і підтримується просербським Демократичним фронтом, який допоміг скинути ДПС Джукановича два з половиною роки тому.

Мандіча разом із росіянами та сербами звинуватили в організації невдалої спроби державного перевороту в 2016 році, хоча апеляційний суд зрештою скасував усі 13 звинувачень.

Чорногорія довгий час була одним із найпомітніших майданчиків проросійської дезінформації на Балканах.

Ще одна кандидатка, пронатівська і проєвропейська соціал-демократича депутатка Драгінья Вуксанович-Станковіч, набрала 8% голосів як кандидатка в президенти 2018 року. Вона єдина жінка в перегонах.

Проєвропейський рух «Європа зараз» висуває кандидата Якова Мілатовича, колишнього міністра економіки, який виступає за підвищення добробуту в країні, зростання якої в середньому становило майже 3% протягом двох десятиліть до величезної нестабільності за останні три роки.

Алекса Бечіч, 35-річний колишній спікер парламенту від центристської партії «Демократична Чорногорія», є ще одним проєвропейським кандидатом.

Горан Данилович очолює консервативну партію «Об’єднана Чорногорія», яка має одне місце в парламенті.

Інтернет-інфлюенсер Йован Радулович є політичним аутсайдером серед кандидатів і здебільшого уникає традиційної політичної діяльності.

Як відомо, Джуканович призначив дострокові парламентські вибори на 11 червня.

Теги: вибори президент Чорногорія

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