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Обнадійливий успіх. Пентагон прокоментував звільнення Лиману

Альона Боженко
glavcom.ua
Обнадійливий успіх. Пентагон прокоментував звільнення Лиману
Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ
фото із відкритих джерел

Міністр оборони США вважає, що українці проробили велику роботу

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, для росіян Лиман був ключовим бастіоном на сході України.

Остін зазначив, що Лиман розташовувався поперек ліній постачання, які Росія використовувала для перекидання своїх військ та техніки на південь та захід.

«Безумовно, це важливо. Ми дуже наснажені тим, що спостерігаємо прямо зараз. Ми думаємо, що українці проробили велику роботу, щоб потрапити туди і почати деокупувати місто», – заявив він.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка. 

1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор.

Теги: Пентагон звільнення військові Лиман місто

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