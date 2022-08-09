Відмова Лівану від українського зерна. Куди тепер прямує судно

Razoni – перше судно, яке вийшло з порту Одеси в рамках «зернового коридору»

Судно Razoni, яке першим вийшло з українського порту в рамках «зернової угоди», змінило свій пункт призначення – тепер судно прямує до порту Мерсін у Туреччині. Про це свідчать дані сервісу MarineTraffic.

Наразі судно стоїть у Мерсінській затоці поблизу берегів Туреччини. Чи знайшла Україна нового покупця для вантажу, наразі невідомо.

Судно прямує до порту Мерсін у Туреччині

Зазначимо, що судно Razoni фактично застрягло у Середземному морі після того, як покупець у Лівані відмовився приймати зерно. Посольство України в Лівані раніше повідомило, що кінцевий покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів поставки (понад 5 місяців).

«Таким чином, відправник вантажу тепер шукає іншого вантажоодержувача. Це може бути або в Лівані, або в іншій країні», – повідомляли в посольстві напередодні.

Як відомо, судно з українською кукурудзою вийшло з Одеси 1 серпня, а потім пройшло перевірку в Туреччині. Воно прямувало в північний порт Тріполі і мало прибути у неділю 7 серпня. Однак у посольстві України в Бейруті повідомили, що прибуття корабля відкладено, не назвавши причин затримки.

Судно перевозить близько 26 тис. тонн кукурудзи. Прохід судна став першим у рамках проривної угоди, укладеної за посередництва Туреччини та ООН з Росією та Україною.

Нагадаємо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.