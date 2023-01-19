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Генерал Ходжес натякнув, що РФ скоро знову доведеться ремонтувати Керченський міст

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал Ходжес натякнув, що РФ скоро знову доведеться ремонтувати Керченський міст
Ходжес натякнув на «бавовну» в Криму
фото з відкритих джерел

Бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес пояснив, як нова військова техніка  допоможе Україні боротися з російськими загарбниками. За його словами, бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів. Про це Ходжес написав у Twitter.

«Життя ось-ось стане дуже незручним для російського флоту, авіації та вантажників боєприпасів у Криму, вздовж «сухопутного мосту»... і, сподіваюся, скоро для ремонтних бригад на Керченському мосту», – написав Ходжес.

Нагадаємо, великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого нанесення ударів по військових об’єктах в тимчасово окупованому Криму.

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Теги: США війна військова техніка

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