Генерал Ходжес натякнув, що РФ скоро знову доведеться ремонтувати Керченський міст

Бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес пояснив, як нова військова техніка допоможе Україні боротися з російськими загарбниками. За його словами, бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів. Про це Ходжес написав у Twitter.

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«Життя ось-ось стане дуже незручним для російського флоту, авіації та вантажників боєприпасів у Криму, вздовж «сухопутного мосту»... і, сподіваюся, скоро для ремонтних бригад на Керченському мосту», – написав Ходжес.

Нагадаємо, великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker.

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Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого нанесення ударів по військових об’єктах в тимчасово окупованому Криму.